Marseille : les "Dimanches de la Canebière" célèbrent les "Arts de la rue" ce 26 janvier

Accueil > Culture > Marseille : les "Dimanches de la Canebière" célèbrent les "Arts de la rue" ce (...)

Après la trêve des confiseurs et les traditionnelles cérémonies de vœux, les "Dimanche de la Canebière" reviennent en ce mois de janvier 2020, le 26 plus précisément et mettent à l’honneur les "Arts de la rue". La Canebière sera ainsi arpentée par de mystérieux échassiers dans le cadre du "Rêve d’Herbert" de la Compagnie Quidams. Un acrobate-grimpeur escaladera la façade du Palais de la Bourse avec poésie et fantaisie dans le cadre d’une proposition de la Compagnie "Les lézards bleus". Et la Compagnie Rara Woulib présentera un spectacle inspiré du rara -musique traditionnelle paysanne d’Haïti - où les danses et chants seront accompagnés par un ensemble composé de percussions et d’instruments à vent. Le Théâtre ne sera pas en reste avec l’expérience imaginée par In Two où le spectateur entre dans une boîte et s’y voit offrir un spectacle personnel. Et la culture locale sera célébrée grâce à la présentation dans l’Auditorium de la Mairie d’une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol "Cigalon". Le couple nature et culture sera une nouvelle réuni à travers des Ateliers Biodiversité proposés par Le Jardin de Noailles association qui œuvre à la végétalisation de ce quartier historique avec des habitants volontaires et impliqués. Et le public retrouvera ses habituels points de rencontre culturels et artistiques avec les très appréciés disquaires et bouquinistes. Sans oublier les rendez-vous gourmands, avec le marché de produits en "circuit court" et les bonnes tables du quartier.

La rédaction