Marseille 1er. Intoxication au monoxyde de carbone dans un hôtel - 28 personnes transportées à l’hôpital

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille 1er. Intoxication au monoxyde de carbone dans un hôtel - 28 (...)

39 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone (Photo MN/BMPM/MT François Etourneau)

(Photo MN/BMPM/MT François Etourneau)

Au plus fort de l’intervention, 18 engins et 53 marins-pompiers ont été engagés (Photo MN/BMPM/MT François Etourneau)

Le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) est intervenu ce dimanche 15 décembre vers 22h30 au 19, boulevard Dugommier, à l’hôtel Duc, dans le 1er arrondissement de Marseille, pour une intoxication collective au monoxyde de carbone. Aussitôt dépêchés sur place, les marins-pompiers évacuent la totalité de l’hôtel de 4 étages et procèdent à la coupure du gaz et de l’électricité. Un point de rassemblement des victimes est installé au 13, boulevard Dugommier et accueille 39 victimes au total. Après une visite de ces dernières, 8 sont laissées sur place, 3 refusent leur transport et 28 seront transportées en urgence relative aux hôpitaux Nord, Timone et Sainte-Marguerite. Des opérations de ventilation se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’intervention, les prélèvements sur les lieux sont nuls. Une avarie sur une chaudière au premier étage serait la cause du sinistre. Au plus fort de l’intervention, 18 engins et 53 marins-pompiers ont été engagés. Les opérations de secours prennent fin vers 3h30. Les marins-pompiers rappellent « l’extrême vigilance dont doivent faire preuve les Marseillais, notamment dans l’usage et l’entretien des appareils de chauffage. »

Source BMPM