Martine Vassal : "Jean-Claude Gaudin est un humaniste qui a transformé Marseille"

Martine Vassal lors du conseil municipal de Marseille (Photo Robert Poulain)

Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix Marseillle Provence et candidate LR à la mairie de Marseille déclare dans un communiqué : « Le Conseil municipal de Marseille d’aujourd’hui était un moment particulièrement touchant et émouvant. Pour la dernière séance présidée par Jean-Claude Gaudin, les élus de la majorité, comme ses adversaires politiques, se sont exprimés avec un profond respect pour saluer le parcours de Jean-Claude Gaudin, un homme qui a su faire corps avec sa ville en conduisant le destin des Marseillais pendant 25 ans. Je me réjouis sincèrement de cet hommage unanime qui lui a été rendu sur l’ensemble des bancs de l’hémicycle, avec bienveillance, humour et, je crois,

une sincère admiration. Jean-Claude Gaudin est un homme qui a profondément transformé Marseille, sans trahir son identité. Et pourtant, gérer une ville comme Marseille, c’est très compliqué ; surtout quand vous n’avez l’aide de personne des années durant et peu de marges de manœuvre pour agir. Être maire, c’est rassembler les gens toute la journée, leur tendre la main, c’est chercher le consensus sans cesse, jusqu’au bout. C’est, aussi, ne jamais renoncer en dépit des difficultés et aller de l’avant pour concrétiser une vision. J’ai une profonde affection pour cet humaniste inspirant qu’est Jean-Claude Gaudin. Il a su incarner les valeurs et l’image de sa ville avec passion et abnégation. Aujourd’hui, une page se tourne pour notre ville. Demain reviendra le temps des joutes électorales. Mais ce soir, je tenais à lui rendre hommage, à l’assurer de ma loyauté et à saluer son parcours exemplaire en tant qu’homme politique. Il a marqué la ville de son empreinte et sera pour toujours indissociable de son histoire. Merci à vous cher Jean-Claude ! »