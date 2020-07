Maryse Joissains-Masini réélue maire d’Aix-en-Provence et pourrait s’engager pour la présidence de la métropole

Accueil > Aix Marseille > Maryse Joissains-Masini réélue maire d’Aix-en-Provence et pourrait s’engager (...)

Maryse Joissains-Masini, réélu maire d’Aix-en-Provence pour un 4e mandat © ville d’Aix-en-Provence

Le conseil municipal d’Aix-en-Provence © ville d’Aix-en-Provence

C’est sans surprise que Maryse Joissains-Masini (LR) a été réélu maire d’Aix-en-Provence avec 39 voix contre 6 pour Marc Pena, le candidat d’Aix en partage, liste progressiste et citoyenne. C’est Jean-Pierre Bouvet, avec qui elle a mené de nombreux combats politiques qui devait lui remettre son écharpe de Maire. Et le suspens fut tout aussi léger pour l’élection des 16 adjoints au maire, le premier s’appelant Gérard Bramoullé alors que l’on trouve en deuxième adjoint, Sophie Joissains qui va démissionner dans les prochains jours de son poste de sénatrice « pour travailler dans la proximité ». Et la maire d’Aix-en-Provence insiste sur l’arrivée de jeunes élu.e.s dans son équipe. Rappelons que Maryse Joissains-Masini a été élue avec 43,53 %. Elle dispose d’une large majorité de 40 élu.e.s. Elle devance Anne-Laurence Petel, LREM, 32,12% avec 9 élu·e·s et Marc Pena, 24,34%, 6 élu·e·s. Et comment ne pas penser à Marseille. Maryse Joissains-Masini a trouvé « courageux le retrait de Martine Vassal au profil de Guy Teissier pour le fauteuil de maire de Marseille ». Mais, regrette la candidature de Lionel Royer-Perreaut (LR), contre Guy Teissier n’imaginant pas une seconde « que ce dernier puisse s’allier avec le RN » avant de saluer sa gestion à la tête de feu Marseille-Provence-Métropole. Puis, se félicite de voir que le ou la futur(e) maire de Marseille « ne sera pas président(e) de la métropole. C’était essentiel », assure-t-elle. Elle annonce encore qu’elle soutiendra la candidature de Martine Vassal à la présidence de la métropole. Mais, ajoute-t-elle : « Si elle devait avoir des problèmes je pourrais m’engager pour 18 mois, le temps de mettre en place une métropole de projets ». Annonce encore qu’elle entend bien aller au bout de son mandat de maire : « J’y suis, j’y reste, le temps de préparer l’avenir ». Maryse Joissains-Masini ne cache pas être « au-delà du bonheur » au moment d’entamer son quatrième mandat. « André Guinde, un adversaire politique, m’a dit que j’entrais dans l’histoire des maires d’Aix par la grande porte. Cela me touche ». « Vous savez, poursuit-elle, c’est toujours plus difficile pour les femmes. Si vous croyez que c’était facile pour une jeune femme des quartiers populaires de Toulon de devenir avocat dans les années 60. Que c’était facile de s’installer à Aix avec tous les avocats importants que comptait cette ville puis de devenir maire... C’est mon quatrième mandat et je tiendrais le rang de cette cité ». Le maire a ensuite informé les élus de la tenue d’un Conseil municipal supplémentaire le vendredi 10 juillet 2020 à 10heures, amphithéâtre de la verrière. Cette séance sera principalement consacrée à la désignation des délégués supplémentaires et suppléants qui feront partie des grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales dont la date est fixée au dimanche 27 septembre 2020. Le maire rappelle que les 55 membres qui composent le Conseil municipal sont membres du collège électoral de droit. Les délégués supplémentaires et suppléants, dont le nombre est fixé par l’arrêté préfectoral numéro 2020-64 du 30 juin 2020 seront donc désignés par vote à bulletin secret lors du Conseil municipal du 10 juillet 2020 sur la base de listes de candidats qui devront être déposées auprès du maire.

Michel CAIRE