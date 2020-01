Medinsoft et la Wild Code School de Marseille lancent trois nouvelles formations avec le soutien de la Région Sud

Accueil > Aix Marseille > Economie > Medinsoft et la Wild Code School de Marseille lancent trois nouvelles (...)

Analyste Data, analyste cybersécurité, développeur Blockchain… Trois nouvelles formations seront expérimentés pendant une période de deux ans ©Medinsoft

A l’heure du déploiement de l’Intelligence artificielle, trois métiers considérés à haut potentiel sont particulièrement recherchés par les sociétés technologiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour accompagner la mutation des entreprises dans la transition numérique, les aider à se prémunir contre les nouvelles menaces, trois formations dédiées à ces technologies seront créées et dispensées en 2020 : Data Analyst, Analyste Cybersécurité et Développeur.euse Blockchain. Cette dernière étant la première formation du genre en Région Sud. Ces formations seront dispensées sur le campus marseillais de la Wild Code School dans le cadre du dispositif “Innovations pédagogiques et ingénierie de formations professionnelles vers les métiers du numérique”, mis en place par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, deuxième région française en nombre d’emplois dans l’industrie numérique. Ces nouvelles formations visent à étoffer l’offre existante insuffisante et répondent aux besoins nouveaux et urgents des entreprises. Celles-ci, dans le contexte actuel de pénurie de compétences, sont confrontées à des difficultés pour recruter les bons profils. Lauréate du Fonds régional d’innovation pour la formation professionnelle voté l’été dernier par la Région Sud (4 M€ en 2019), la Wild Code School de Marseille bénéficie ainsi d’une enveloppe budgétaire pour les mettre en place à titre expérimental. Dans le cadre du lancement de ces nouvelles formations et pour répondre aux besoins des entreprises de la région, un partenariat cadre a été conclu avec le cluster Medinsoft. Ces nouveaux parcours intensifs et très professionnalisant seront expérimentés pendant une période de deux ans selon la méthode Wild Code School : recruter les élèves avec le moins de prérequis possibles mais une grande motivation pour les nouveaux métiers Tech. L’objectif étant de les rendre rapidement opérationnels. « Le numérique génère de nouvelles opportunités d’emploi dans des compétences qu’il nous faut développer avec tous les acteurs sur des formations initiales et continues tout en portant une attention particulière aux reconversions vers des postes manuels comme l’installation d’objets connectés par exemple », souligne Kevin Polizzi, directeur général de Medinsoft.

La rédaction