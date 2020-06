Météo France vient de placer cinq départements du Sud-Est en vigilance Orange pour orages et pluie-inondation ce jeudi 04 juin

Accueil > Aix Marseille > Société > Météo France vient de placer cinq départements du Sud-Est en vigilance Orange (...)

L’alerte orange "orage" et "pluie-inondations" émise ce jeudi matin concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. En effet, plusieurs lignes peu mobiles de pluies modérées à fortes sont en place de l’Étang de Berre à l’Ubaye, des Calanques au Haut-Verdon et entre Toulon et Grasse. « Ces dernières heures, on a relevé 74 mm en moins d’une heure à Tarascon (13), 68 mm en une heure à Eyragues (13). Dans l’intérieur du Var, on relève localement 30 à 40 mm sur les 3 dernières heures », indique Météo France

Photo hagay Sobol

Évolution prévue :

Les lignes pluvieuses et localement orageuses quittent les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse dans les toutes prochaines heures en direction du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, les lignes pluvio-orageuses sont peu mobiles et restent en place autant dans l’intérieur de ces départements que sur le littoral. Elles persistent jusqu’en cours d’après-midi de jeudi avant de s’évacuer vers l’Italie. A l’arrière, des orages isolés sont attendus en cours d’après-midi avant de totalement disparaître en début de soirée de jeudi. Sous les lignes, les cumuls attendus sont de l’ordre de 50 à 80 mm en moins de 3 heures, et de 100 à 120 mm sur cet épisode (de la fin de nuit de mercredi à jeudi jusqu’en cours d’après-midi de jeudi).

Les orages isolés à l’arrière ajoutent encore localement 20 mm. Ces orages s’accompagnent de fortes rafales de vent et ponctuellement de grêle.

Conséquences possibles

Orages/Orange

* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires.

* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

Précipitations/Orange

* De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues.

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.

* Risque de débordement des réseaux d’assainissement.

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».

* Des coupures d’électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement

Orages/Orange

* A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent.

* Ne vous abritez pas sous les arbres.

* Évitez les promenades en forêts [et les sorties en montagne].

* Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

Précipitations/Orange

* Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.

* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.