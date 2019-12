Aix-Marseille Provence. Les sapins de Noël sont à déposer dans des espaces dédiés

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-Marseille Provence. Les sapins de Noël sont à déposer dans des espaces (...)

(Photo Robert Poulain)

La Métropole Aix-Marseille-Provence réitère cette année l’opération « Collecte des sapins de Noël », démarche qui permet de donner une nouvelle vie aux sapins. En effet, une fois collectés, les sapins seront acheminés vers des plateformes pour être transformés en compost pour nourrir les sols. Cette initiative, qui optimise par ailleurs le travail de collecte, s’inscrit dans une démarche vertueuse d’économie circulaire. Cette année, cinq territoires participent à cette opération. In fine, ne jetez pas votre sapin dans les ordures ménagères.

Où déposer son sapin ?

Les sapins doivent être déposés sans sac ni neige artificielle.

Marseille Provence - Les habitants ont la possibilité de déposer leur sapin entre le 2 et le 30 janvier, dans 223 points de collecte ICI

Pays d’Aix - 85 points de collecte sont répartis sur tout le secteur, du 30 décembre au 15 janvier : ICI

Pays d’Aubagne et de l’Étoile - Les habitants pourront déposer leur sapin dans de nombreux points de collecte, du 2 au 25 janvier.

Pays Salonais - Selon les villes, les points d’apport volontaire seront disponibles du 26 décembre à fin février. À Salon-de-Provence, les sapins pourront être déposés en de multiples endroits entre le 26 décembre et le 31 janvier - ICI

Pays de Martigues - Les habitants ont la possibilité de déposer leurs sapins dans l’une des trois déchèteries à compter du 30 décembre et pour une durée d’un mois. Le compost créé est redistribué gratuitement aux habitants -ICI