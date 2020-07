Métropole Aix-Marseille Provence : Les délégations des vice-présidents et conseillers délégués dévoilés ce vendredi matin

Accueil > Aix Marseille > Politique > Métropole Aix-Marseille Provence : Les délégations des vice-présidents et (...)

Les délégations des vice-présidents et conseillers délégués dévoilés ce matin ©AMP métropole

« Avec cette équipe soudée, mon objectif est de donner un souffle nouveau à cette Métropole et l’ancrer profondément dans le développement et la modernité et j’espère que cette ambition sera partagée majoritairement par cette assemblée. Ce travail, je vais l’engager dès aujourd’hui, avec vous et avec mes vice-présidents, qui vont m’apporter toute leur expérience, leur vision et leur volonté immense de travailler pour ce territoire, chacun dans leurs domaines », a déclaré Martine Vassal qui entend

agir pour des transports fluides, une mobilité apaisée, « soucieuse de notre environnement, de notre cadre de vie et de notre santé » ; pour valoriser l’économie, consolider la création d’emplois, « grâce à l’innovation, la recherche, l’enseignement supérieur et le tourisme et tout cela dans le respect de l’équité sociale ». Et considère que pour déployer ces politiques, « il est nécessaire que nous disposions d’une institution métropolitaine profondément réformée. Nous devons maintenant nous engager dans un mouvement de refondation, de renouvellement de l’organisation métropolitaine, qui s’appuiera aussi sur la diversité de nos territoires et de nos communes. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons construire ensemble une institution dans laquelle ce qui relève du niveau métropolitain soit défini le plus clairement possible avec un consensus le plus large. La légitimité de la Métropole n’en sera que renforcée. »

La liste des délégations s’établit ainsi :

Gérard Bramoullé - 1er vice-président : Stratégie budgétaire, Contrôle de gestion, Contractualisation avec l’État et les collectivités ;

Danielle Milon -2e vice-présidente : Attractivité du territoire, Tourisme ;

Patrick Boré - 3e Vice-président : Ports et relations internationales ;

Georges Rosso - 4e vice-président : Conférence des maires ;

Sophie Joissains - 5e vice-présidente :Réforme métropolitaine ;

Georges Cristiani - 6e vice-président : Concertation territoriale et proximité ;

Pascal Montécot 7e vice-président : Commande publique, Transition écologique et énergétique, Scot et planification ;

Gérard Gazay - 9e vice-président : Développement économique, Plan de relance pour les entreprises, l’artisanat et le commerce ;

Éric Le Dissès -10e vice-président : JO 2024 -Grands événements, Étang de Berre (classement Unesco), Relations avec l’aéroport ;

David GAltier - 11e vice-président - Politique sportive ;

Didier Khelfa -12e vice-président : Finances et Budget ;

Michel Roux - 13e vice-président : Projet métropolitain ;

Emmanuelle Charafe - 14e vice-présidente : Santé, Enseignement Supérieur et Recherche, Recherche médicale, Économie de la santé ;

Christian Burle - 15e vice-président : Agriculture, Viticulture, Ruralité ;

Daniel Gagnon -16e vice-président : Culture, Innovation, Numérique ;

Didier Réault - 17e vice-président : Mer, Littoral, Cycle de l’eau, Gemapi ;

Frédéric Guinieri -18e vice-président : Logement, Habitat indigne ;

Henri Pons - 19e vice-président : Transports, Mobilité durable ;

Martial Alvarez - 20e vice-président : Emploi, Cohésion sociale et territoriale, Insertion, Relations avec le GPMM.

Véronique Miquelly -1ère Conseillère déléguée - Membre du bureau de la Métropole : Handicap, Lutte contre les discriminations et inégalités, Conseil métropolitain des jeunes ;

Christian Amiraty - 2e conseiller délégué - membre du bureau de la Métropole : Patrimoine et politique immobilière ;

Bernard Deflesselles - 3e Conseiller délégué - Membre du bureau de la Métropole : Foncier économique ;

Philippe Ginoux - 4e Conseiller délégué - membre du bureau de la Métropole : Schéma d’ensemble de la voirie ;

Amapola Ventron -6e Conseillère déléguée - Membre du bureau de la Métropole : Protection de l’environnement et lutte contre les pollutions ;

Olivier Frégeac -7e Conseiller délégué - Membre du bureau de la Métropole : Gestion des risques majeurs ;

Roland Mouren - 8e Conseiller délégué - Membre du bureau de la Métropole - Stratégie de réduction et traitement des déchets ;

Jean-Pascal Gournes - 9e Conseiller délégué - Membre du bureau de la Métropole:Industrie ;

Didier Parakian -10e Conseiller délégué - Membre du bureau de la Métropole : Fonds européens, relations avec les institutions européennes, Conseil de développement

