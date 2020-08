Meyreuil (13) : Les maîtres du blues réunis pour la 2e édition du "Blues Roots Festival" du 11 au 13 septembre

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Meyreuil (13) : Les maîtres du blues réunis pour la 2e édition du "Blues Roots (...)

Rhoda Scott se produira pour l’ouverture du festival le 11 septembre © Dominique Rebmann.

La deuxième édition du « Blues Roots Festival », qui se déroulera à Meyreuil du 11 au 13 septembre mettra cette année à l’honneur les différents styles dans l’univers du Blues. Dans la continuité de 2019, le directeur artistique du festival André Carboulet et la ville de Meyreuil, proposent une programmation d’exception avec cette année :

Rhoda Scott, Manu Lanvin and The Devil Blues, Johnny Gallagher and the Boxty Band et Boney Fields Band, qui rivaliseront de virtuosité, d’émotion et de générosité dans la lignée de Taj Mahal, invité en 2019, désormais parrain de la manifestation. Le festival fera aussi la part belle à la découverte et la confirmation de musiciens, lauréats du « Blues Roots Festival 2019 », qui se produiront en première des concerts. La journée du samedi 12 septembre sera consacrée à une Jam session avec de jeunes talents du Blues. Un concert gratuit sera donné à l’issue de cette journée. Le festival sera également l’occasion de moments de convivialité avec une restauration sur place qui mettra en valeur les produits et les vins de producteurs locaux. Dans le paysage musical français des festivals, ceux qui ne se consacrent qu’au « Blues » sont relativement peu nombreux. Les organisateurs du « Blues Roots Festival », ont délibérément choisi cette identité culturelle car elle incarne un état d’esprit, une tradition, des valeurs humaines et humanistes. Le Blues, au-delà d’être l’essence même des différents styles musicaux comme le jazz, la soul, le rock ou la country, est l’expression artistique qui semble incarner le mieux l’histoire et la culture de la ville de Meyreuil, de son bassin minier et de ses générations successives de mineurs. Depuis plus d’un siècle, les apports des différentes communautés d’Europe ont forgé dans cette ville ouvrière et cosmopolite, un esprit de solidarité, de partage, et de vivre ensemble, qui donne au « Blues » toute sa légitimité. Le festival se déroule principalement dans les jardins du domaine de Valbrillant.

M.E.