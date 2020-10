Meyreuil : Pytheas technology implante une filiale aux États-Unis et signe un premier contrat US

« La success story de Pytheas technology doit être un modèle pour nos entreprises régionales »

(de G à D) Bernard Kleynhoff Vincent Alcaniz et Frédéric Mosca ©risingSUD

Mardi 20 octobre, Vincent Alcaniz et Frédéric Mosca, les deux fondateurs et dirigeants de Pytheas technology ont reçu la visite de Bernard Kleynhoff, conseiller régional, président de la commission Économie, Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies et Numérique, et président de risingSUD. Venu les féliciter, l’élu régional a tenu à célébrer cette réussite singulière dans le contexte de crise économique que nous connaissons. « La success story de Pytheas technology doit être un modèle pour nos entreprises régionales. (...) Leur dynamisme et leur attractivité pour nos jeunes talents sont remarquables. En cette période de morosité, échanger avec ses co-fondateurs est un vrai coup de frais et d’optimisme ».

D.G.