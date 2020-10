Meyreuil : Softway Medical annonce le rachat des 2 sociétés du Groupe Santalis

Accueil > Aix Marseille > Economie > Meyreuil : Softway Medical annonce le rachat des 2 sociétés du Groupe (...)

© Softxway Medical

Softway Medical fait l’acquisition du Groupe Santalis et de ses 2 sociétés basées à Niort, en Nouvelle Aquitaine : Idem Santé et 2TP Santé. Leader dans le domaine de la Gestion des Centres de Santé, dentaires et polyvalents, Idem Santé est éditeur de logiciels, et 2TP Santé est une société de recouvrement spécialisée dans l’externalisation de la gestion du tiers payant. A travers ce rachat, Softway Medical réalise une croissance externe stratégique en étoffant son parc clients de plus de 400 établissements lui permettant de proposer une solution logicielle intégrée, qui va de la médecine de ville à la gestion de séjour. Le Groupe basé à Meyreuil, qui a lancé dernièrement une campagne de recrutement, accueille déjà plus de 50 nouveaux collaborateurs parmi ses effectifs.

Dominique GONOD #TechSnooper