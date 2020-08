Marseille. Michèle Rubirola exprime son soutien au peuple libanais et demande la mobilisation des marins-pompiers

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Michèle Rubirola exprime son soutien au peuple libanais et (...)

Accompagnée de Benoît Payan et d’Arnaud Drouot la maire de Marseille Michèle Rubirola a reçu Sonia Abou Azar, consule Générale du Liban à Marseille (Photo ville de Marseille/ Ange Lorente)

A la suite du drame qui a frappé Beyrouth le mardi 4 août 2020, Michèle Rubirola, la maire de Marseille, a tenu à exprimer, au nom de tous les Marseillais, son soutien au peuple libanais et a reçu Sonia Abou Azar, consule Générale du Liban à Marseille, dans son bureau de l’Hôtel Ville. Accompagnées du Premier adjoint, Benoît Payan, et d’Arnaud Drouot, adjoint en charge du Bataillon de Marins-pompiers et des relations internationales, elles ont observé ensemble une minute de silence en hommage aux victimes. Michèle Rubirola a également demandé au Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille de se mobiliser immédiatement pour porter assistance à la capitale libanaise. 9 urgentistes et du matériel médical ont été dépêchés mercredi matin à Beyrouth. La maire de Marseille a remercié Rodolphe Saadé, président directeur général du groupe CMA

CGM, pour avoir mis à disposition tous les moyens nécessaires pour l’acheminement de

l’équipe médicale et des ressources logistiques. Villes méditerranéennes, Marseille et Beyrouth sont liées par un accord de coopération depuis 1994.

