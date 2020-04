Mireille Sanchez et son Poulet Voyageur en live ce jeudi 16 avril à 18 heures

Accueil > Art de vivre > Recettes > Mireille Sanchez et son Poulet Voyageur en live ce jeudi 16 avril à 18 (...)

Notre consœur Mireille Sanchez sera en live jeudi 16 avril 2020 de 18h à 18h30 pour parler de son livre « Le Poulet Voyageur » et répondre en direct sur Facebook aux questions des membres du groupe « Auteurs, Blogueurs et Lecteurs du Sud ». Le principe de ce live est de pouvoir voir votre auteur tandis qu’elle pourra lire les commentaires, questions et messages que vous lui adresserez et vous répondre en direct. Attention seuls les membres du groupe peuvent poser des questions et dialoguer avec l’auteur en direct donc inscrivez-vous vite dans le groupe (vous pourrez vous retirer après le live mais ce serait dommage) sur le lien : facebook.com/groups/auteursetblogueursdu13 . Lauréat du « Best of the World Gourmand International Award 2019 », cité parmi les « 10 meilleurs livres de cuisine au monde de ces 25 dernières années », Le Poulet Voyageur poursuit sa route autour du monde recevant moult récompenses et honneurs. Marseillaise, passionnée de cuisine du monde, - mais aussi et surtout de cuisine méditerranéenne qu’elle décline dans ses chroniques hebdomadaires sur Destimed -, Mireille Sanchez depuis plus de sept ans ne cesse de s’intéresser à ce précieux gallinacé ! Son livre de 890 pages, révèle plus de 1 000 recettes et autres petites histoires de poulet, laissant le lecteur voyager de recettes de cuisine en petites brèves d’info de toutes sortes.

Mireille SANCHEZ est l’auteure de l’ouvrage "Le Poulet Voyageur" - 1000 recettes et autres petites histoires- paru aux Éditions BPI - 890 pages -35 € prix du "Meilleur livre de cuisine du monde 2019" (Best in the world Gourmand International Award 2019).