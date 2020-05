Mobilisation Covid-19 : Le Crédit Agricole Alpes Provence poursuit son engagement solidaire avec l’achat de 32 ventilateurs respiratoires

Accueil > Provence > Société > Mobilisation Covid-19 : Le Crédit Agricole Alpes Provence poursuit son (...)

Arrivée des ventilateurs respiratoires dans les différents hôpitaux de la Région © CAAP

Après l’annonce le 3 avril dernier d’un don de 225 000 euros du Crédit Agricole Alpes Provence à l’ARS Paca pour l’achat en urgence de 32 ventilateurs respiratoires, les appareils sont arrivés dans les hôpitaux. Ces appareils d’appoint vont permettre de soulager les services hospitaliers en oxygénant les patients en détresse respiratoire et permettre également de désengorger les salles de réanimation pour laisser la place aux patients les plus gravement atteints. Le Crédit Agricole Alpes Provence souhaite, au travers de ce don, « saluer le travail extraordinaire réalisé au quotidien par les soignants pour sauver des vies. »

La répartition des ventilateurs respiratoire par établissement est la suivante :

10 pour le CH d’Avignon (84),

2 pour le CH de Salon- de-Provence (13),

7 pour le Chicas à Gap (05)

1 pour l’hôpital de Briançon (05)

2 pour le CH d’Aix-en-Provence (13)

4 pour l’AP-HM (13)

2 pour le CH d’Arles (13)

2 pour le CH d’Aubagne (13)

2 pour le CH de Martigues (13)

Le groupe Crédit Agricole poursuit sa mobilisation solidaire en créant un fond d’urgence pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Le Crédit Agricole poursuit sa mobilisation auprès des personnes fragiles et crée en urgence un fonds de solidarité de 20 millions d’euros. 10 millions d’euros proviennent des différentes Caisses régionales, dont celle du Crédit Agricole Alpes Provence. Ce Fonds de solidarité mis en place pour lutter contre l’isolement des personnes âgées vise à financer tout dispositif leur permettant de garder le lien avec leur famille (tablettes, téléphonie etc.) et à répondre aux besoins de premières nécessités (masques, blouses, équipements de Protection Individuelle etc.).

La rédaction