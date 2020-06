Accueil > Sports > Mourad Boudjellal bientôt Président de l’OM ?

Mourad Boudjellal, l’ancien Président du RCT a bien des vues sur l’OM (Photo archive Robert Poulain)

Il avait déclaré qu’il avait « un projet pharaonique » pour un club de football professionnel en France sans plus de précisions. Il avait précisé aussi avoir réuni « plus de 100 millions d’euros » auprès de différents investisseurs. Mourad Boudjellal, l’ancien Président du Rugby Club Toulonnais (RCT), a confirmé hier à l’antenne de RMC et sur le site de La Provence, que ce projet pharaonique était bien l’OM. « Je suis porteur d’une offre de fonds qui proviennent du Moyen-Orient. Ce sont des fonds étatiques et privés venus du pétrole, de l’eau et de l’énergie portés par un homme d’affaires franco-tunisien très important », insiste Boudjellal. Le projet serait basé sur des fonds saoudiens qui pourraient être intéressés par le rachat du rival du PSG détenu par des fonds qataris, le Qatar et l’Arabie Saoudite étant rivaux dans la Région. Une banque privée d’affaires est mandatée pour faire une offre de rachat à Frank McCourt. L’opération porterait sur 700 millions d’euros : 300 pour le rachat, 200 pour « combler les trous » et 200 pour le mercato. Des chiffres qui donnent le tournis. Mourad Boudjellal veut être accompagné par Louis Acariés. Il estime que l’opération va se faire sur deux à trois mois.

Gilbert DULAC