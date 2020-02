Municipales Marseille : signature de la charte éthique pour les 4 premiers de chaque liste du candidat Bruno Gilles

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales Marseille : signature de la charte éthique pour les 4 premiers (...)

Les 4 premiers de chaque liste du candidat Bruno Gilles (Photo Robert Poulain)

Bruno Gilles vient de présenter les 4 premiers de chaque liste soit 32 personnes, des élus, des personnes issues de la société civile, jeunes ou plus expérimentées. Une première liste qui respecte la parité et dont la moyenne d’âge est de 48 ans. Ces candidats sont, pour moitié, issus de la société civile et n’ont jamais exercé de mandat politique. Tous ont signé la Charte éthique du candidat. Cinq engagements qui obligeront les candidats de la liste « Ensemble Pour Marseille avec Bruno Gilles », à respecter un certain nombre de règles.

« J’ai entendu beaucoup de candidats dans cette élection municipale copiée ce que nous avions présenté fin mai dernier avec notre ami et grand constitutionnaliste Richard Ghevontian, disparu il y a quelques semaines : la Charte éthique du candidat, avec 5 engagements », déclare Bruno Gilles qui ajoute : « Je suis attaché aux symboles. Signer cette charte en est un. C’est un véritable engagement. C’est un contrat que je passe avec les Marseillais ». Selon le candidat : « On ne peut pas passer son temps à agiter le chiffon rouge du Rassemblement national ou celui de l’abstention, et ne pas respecter notre règle commune et démocratique. Je veux l’honnêteté. Je veux l’intégrité. Je veux la loyauté. C’est ce qui a toujours guidé ma vie politique et ma vie d’homme. C’est ce qui guidera ma vie de maire de Marseille et des Marseillais ». Un Bruno Gilles qui devait réagir à l’annonce du champion olympique de canoë-kayak à Rio 2016, Denis Gargaud-Chanut de quitter Marseille faute d’infrastructures adéquates, pour s’entraîner à Pau. Un champion qui devait déclarer dans l’Équipe « Après ma victoire aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, la municipalité était partante à l’idée de créer un bassin d’eau vive compétitif. En 2017, un an après, Marseille avait été désignée capitale européenne du sport. Alors, j’y croyais ! Plusieurs conditions étaient réunies. J’avais notamment réussi, avec l’aide d’un de mes partenaires, à négocier l’installation d’un bassin compétitif à prix coûtant, ça réduisait de 50 % le prix des travaux. Individuellement, toutes les personnes que j’ai rencontrées trouvaient l’idée géniale, toutes m’encourageaient dans ce projet. Mais rien n’a bougé. Je me suis heurté à un monde qui ne s’intéresse pas à ce sujet, à cette discipline ». Pour Bruno Gilles : « C’est dramatique de voir un champion olympique quitter Marseille à 4 ans des JO à cause de promesses non tenues. Comment ne pas mesurer l’ampleur du symbole ? Un champion qui nous quitte en disant "j’aime Marseille mais Marseille ne m’aime pas". Comment ne pas mesurer à quel point le sport est un facteur d’attractivité pour un territoire ? Un atout en terme de qualité de vie ? »

Michel CAIRE