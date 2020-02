Municipales à Aix-en-Provence. Maryse Joissains-Masini, "définitivement candidate aux municipales d’Aix-en-Provence"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Aix-en-Provence. Maryse Joissains-Masini, "définitivement (...)

Maryse Joissains-Masini, maire LR d’Aix-en-Provence, vient d’annoncer qu’« elle est définitivement candidate aux élections municipales de la ville d’Aix-en-Provence ». Une déclaration qui fait suite à son obtention, mercredi, en justice de l’annulation de sa peine d’un an d’inéligibilité et de six mois de prison avec sursis. Si la Cour de cassation n’a pas annulé la décision de culpabilité prononcée contre l’élue, condamnée en mai par la cour d’Appel de Montpellier pour détournement et prise illégale d’intérêts, elle a cassé la décision « en ses seules dispositions relatives aux peines ».

Maryse Joissains-Masini, candidate LR à la mairie d’Aix-en-Provence (Photo Robert Poulain)

Maryse Joissains-Masini devait déclarer via un communiqué : « Je viens de prendre connaissance de la décision de la Cour de Cassation, qui vient de casser et annuler l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier du 28 mai 2019. La Cour de Cassation a considéré qu’en prononçant les peines inéligibilité et de 6 mois avec sursis à mon encontre, sans motivation suffisante, et de manière disproportionnée par rapport aux faits reprochés, la Cour d’Appel de Montpellier n’a pas respecté la loi pénale. Un nouveau procès se tiendra donc, je me battrai jusqu’au bout pour faire reconnaître par la Justice de mon pays que je n’ai jamais eu l’intention d’enfreindre la loi et ceci afin d’obtenir une relaxe totale. Je tiens à préciser que dans ces affaires on ne me reproche ni emploi fictif, ni enrichissement personnel, ni préjudice pour la collectivité. J’ai toujours respecté la réglementation. Je suis définitivement candidate aux élections municipales de la ville d’Aix-en-Provence ».

La rédaction