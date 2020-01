Municipales à Marseille. Benoît Payan renonce à mener la liste d’union de la gauche le Printemps Marseillais

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille. Benoît Payan renonce à mener la liste d’union de la (...)

Benoît Payan annonce soutenir l’écologiste Michèle Rubirola (Photo Robert Poulain)

Son nom était placé en pole position pour mener la liste d’union de la gauche, le Printemps Marseillais mais, le socialiste Benoît Payan vient d’annoncer qu’il renonçait à se présenter. Dans une vidéo postée sur Facebook ce lundi vers 18 heures, il explique cette décision : « Certains se servent de moi comme d’un prétexte pour leurs petits calculs, comme d’un alibi malhonnête pour refuser l’union » et ne veut pas« servir de prétexte à la division ». Aujourd’hui, ajoute-t-il : « Je fais passer mes idées avant ma personne, au service de Marseille et des Marseillais. Ma détermination est totale pour l’avenir de notre ville. » Il annonce soutenir désormais la candidature de l’écologiste Michèle Rubirola, avec qui il siège au conseil départemental. Plus de 4 000 personnes sont appelées à désigner par vote les 10 et 11 janvier, la liste qui doit mener la campagne en mars prochain à Marseille. Les noms des candidats n’ont pas encore été communiqués.

La Rédaction