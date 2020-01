Municipales à Marseille : Jean-Philippe Agresti retrouve Martine Vassal

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : Jean-Philippe Agresti retrouve Martine (...)

Jean-Philippe Agresti déjà comme soutien de Martine Vassal lors d’un premier meeting en juillet 2019 au silo (Photo archive Mireille Bianciotto)

Jean-Philippe Agresti, proche du couple présidentiel, un temps candidat à l’investiture LREM à la mairie de Marseille a finalement fait le choix de la continuité en rejoignant Martine Vassal pour les municipales. Un choix qu’il justifie en considérant d’une part que Martine Vassal est « la seule en capacité de rassembler », mettant à ce propos en avant l’apport de l’universitaire Daniel Nahon et la candidature de Moussa Maaskri dans les 15/16 pour la culture. D’autre part, « un rassemblement pour éviter les extrêmes que représentent l’ultra-gauche et le RN ». Explique : « J’ai toujours été clair sur les lignes rouges et je crains que LREM ne cède à la schizophrénie. La députée Cathy Racon-Bouzon ayant évoqué un rassemblement avec le Printemps Marseillais ». Il parle notamment d’un possible rapprochement dans les 13/14 : « A force de faire le grand écart Yvon Berland risque la déchirure musculaire ». Après avoir précisé : « Le Président de la République est au dessus des partis, même si Marseille le passionne. Et je lui ai toujours dit que je ferais ce qui me semble bon pour cette ville ». Un de ses proches d’ajouter : « Nous ne sommes pas une force d’appoint mais une force de conviction et de propositions ». Jean-Philippe Agresti annonce : « Nous arrivons avec 5 axes de travail : la construction d’une métropole-ville, l’insécurité, l’écologie sociale, le périscolaire, la culture et le sport comme vecteur d’inclusion sociale ». Enfin, interrogé sur l’héritage de Jean-Claude Gaudin, il indique : « C’est le tribunal de l’Histoire qui le jugera mais on ne peut pas dire qu’il n’a rien fait ni que rien ne reste à faire ». Les négociations restent en cours mais on évoque une candidature de Jean-Philippe Agresti dans les 4/5.

Michel CAIRE