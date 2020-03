Municipales à Marseille : Jérémy Bacchi (Printemps Marseillais) et Julien Rossi (DVG) retirent leur candidature dans les 13/14 pour faire barrage au RN

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : Jérémy Bacchi (Printemps Marseillais) et Julien (...)

Jérémy Bacchi (Le Printemps Marseillais) se retire sa candidature dans les 13/14 pour faire barrage au RN (Photo D.R.)

Voilà six ans, la gauche avait commis plus qu’une erreur en se maintenant au second tour dans les 13/14 ce qui avait offert ce secteur à Stéphane Ravier (FN devenu RN). Confronté, aujourd’hui, au même cas de figure le candidat du Printemps Marseillais, Jérémy Bacchi, n’entend pas commettre la même erreur. Il a le courage et l’intelligence politique de se retirer après avoir obtenu 15,57% des voix au premier tour contre les 33,48% Stéphane Ravier et les 18,21% du général Galtier, le candidat conduisant la liste LR de Martine Vassal dans ce secteur. Peu après la décision de Jérémy Bacchi, Samia Ghali, a annoncé à son tour le retrait de son candidat Julien Rossi qui a obtenu 11,3 % des voix. « La liste conduite par Julien Rossi ne se maintiendra pas au second afin de mettre toutes les chances du seul parti républicain en capacité de battre l’extrême-droite », déclare la sénatrice.

« J’appelle partout ailleurs à amplifier la dynamique en faveur du Printemps Marseillais »

Jérémy Bacchi indique pour sa part : « Au lendemain du premier tour des élections municipales sur le 7e secteur de Marseille, je veux tout d’abord saluer le courage de celles et ceux qui sont allés voter, quel que soit d’ailleurs leur vote, malgré un contexte sanitaire anxiogène ». Et de faire le constat : « Une fois de plus, sur ce secteur, les forces de gauche et écologistes sont en capacité de faire jeu égal avec le Rassemblement national dès le premier tour. La volonté de faire cavalier seul de certaines listes ont privé le peuple de gauche et plus largement l’ensemble des progressistes d’une mairie de progrès, au service de l’intérêt général, à l’issue du second tour ». Outre la liste divers gauche de Samia Ghali on trouvait dans ce secteur une liste EELV a obtenu 5,87% des voix. Jérémy Bacchi de lancer : « Après 6 années de gestion RN sur notre territoire, -une gestion marquée par la haine, le rejet de l’autre, l’incapacité à gérer les dossiers essentiels de la vie quotidienne des habitantes et habitants des 13e et 14e arrondissements- Stéphane Ravier peut à nouveau être réélu à la faveur d’une triangulaire. Habitant de ces quartiers, petit-fils de résistant qui a lutté contre le fascisme, républicain dans l’âme, je ne peux me résoudre à 6 nouvelles années de gestion du RN sur notre territoire ». En conséquence Jérémy Bacchi annonce : « J’ai décidé de retirer ma candidature du second tour des élections municipales sur les 13e et 14e arrondissements, en appelant sans réserve à battre le RN lors du second tour. J’appelle partout ailleurs à amplifier la dynamique en faveur du Printemps Marseillais et je me tiens dès à présent au service des habitants du secteur pour construire une alternative de progrès qui évite de revivre une telle situation ». Une décision que conteste Florence Masse, conseillère municipale sortante PS et numéro 2 sur la liste du Printemps Marseillais dans les 13-14 qui, dans un communiqué, dénonce une décision « lunaire avec un mauvais timing ». Quant à Martine Vassal, après une campagne de premier tour où elle n’a cessé de qualifier le Printemps Marseillais de liste d’ultra-gauche elle considère : « En se retirant, Jérémy Bacchi honore l’histoire de sa famille qui a combattu le fascisme et Julien Rossi a fait preuve de sagesse. C’est une décision courageuse et responsable, qui va permettre de faire barrage au parti de la haine et du rejet »...

Michel CAIRE