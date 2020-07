Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : Le candidat de la droite au poste de Maire est... (...)

Guy Teissier candidat à la place de Martine Vassal au poste de maire de Marseille (Photo archive Philippe Maillé)

Martine Vassal a poursuivi le combat jusqu’au bout... Mais avant d’arriver au (Vieux) port elle s’est retrouvée débarquée. Renaud Muselier, le président LR de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avait pressenti pour ne pas dire souhaité une telle issue l’imaginant mal pouvoir fédérer largement pour prendre le dessus sur le Printemps Marseillais. Il a donc proposé la candidature de Lionel Royer-Perreaut qui présentait notamment l’intérêt d’être le candidat LR le plus confortablement élu à Marseille. Et, comme elle le fait depuis des décennies la droite phocéenne l’a écouté très attentivement et a choisi... Guy Teissier. Reste maintenant à savoir quels accords vont être passés et avec qui pour le troisième tour. LR de rien est-ce que, à défaut d’une reine, le LR ne se RNiserait pas.

Michel CAIRE