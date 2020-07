Municipales à Marseille : Le député LR Guy Teissier fidèle mais plus si affinité...

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : Le député LR Guy Teissier fidèle mais plus si (...)

Le député des Bouches-du-Rhône Guy Teissier fin prêt pour s’asseoir sur le siège de maire de Marseille (Photo archive Destimed/R.P)

Partout en France les urnes ont parlé et on connaît les noms des futurs maires. Partout en France, non, un irréductible village résiste encore, Marseille. A gauche, nul ne sait encore ce que fera Samia Ghali, la sénatrice ex-PS, élue seulement avec 386 voix d’avance devant le Printemps Marseillais, elle qui a bénéficié du soutien de membres du PS et d’Europe Écologie les Verts... Printemps Marseillais dans les autres secteurs de la ville... A Droite, la farandole de candidats se poursuit. Il y a Lionel Lionel Royer-Perreaut, le maire LR rééelu dans les 9/10, il y a toujours Martine Vassal, qui, selon Guy Teissier au micro de France Bleue Provence, aurait annoncé lors d’une réunion mardi soir être toujours candidate au poste de Maire. Un Guy Teissier qui confirmait son soutien indéfectible à Martine Vassal « qui m’a demandé voilà quelques mois de m’engager à ses côtés, ce que j’ai accepté ». Mais, annonce celui qui fut Maire des 9/10 et qui a été réélu dans ce secteur : « Si Martine Vassal ne devait pas être candidate, je pourrais éventuellement poser ma candidature ». Puis de considérer, en toute amitié, que les résultats du second tour sont : « Une catastrophe et pas seulement la défaite dans les 6/8 » Et de rappeler : « J’ai été président de la Communauté urbaine et j’en suis parti avec les félicitations de la Chambre régionale des comptes »... Comme une pierre jetée dans le camp de Jean-Claude Gaudin qui est loin d’avoir reçu les mêmes félicitations, comme une façon de se positionner en rupture avec l’héritage et, peut être, comme un signal envoyé aux grands électeurs de la métropole. Et ça continue, encore, encore...

Michel CAIRE