Municipales à Marseille : Le troisième tour se tiendra le vendredi 3 juillet

Michèle Rubirola (Printemps Marseillais) arrive en tête de ce second tour des municipales avec 38,26% des suffrages suivie par Martine Vassal (LR) qui obtient 30,74% des voix, puis Stéphane Ravier (RN) 20,29%, Bruno Gilles (6,25%), Samia Ghali (2,89%) et Yvon Berland1,52%. Le 3e tour se jouera sans les citoyens mais avec les nouveaux élus qui devront choisir leur maire. D’où l’importance du nombre de conseillers. Malgré un peu plus de 8 points d’avance sur Martine Vassal, Michel Rubirola bénéficie pour le moment d’une majorité relative. Et en évoquant cette victoire, elle dira : « Même si elle ne nous offre pas une majorité absolue en siège fruit d’un système électoral par secteur qui est un contre-sens démocratique, c’est une victoire relative pour nous mais une défaite pour la droite... »

Anna CHAIRMANN

Répartition des 101 conseillers municipaux

Printemps Marseillais : 42

Les Républicains : 39

Rassemblement national : 9

Samia Ghali (DVG) : 8

Bruno Gilles (DVD) : 3

Par secteur

1er secteur :

Sophie Camard (Printemps Marseillais) : 9

Sabine Bernasconi (LR) : 2

2e secteur :

Benoit Payan (Printemps Marseillais) : 6

Solange Biaggi (LR) : 1

Lisette Narducci (Avec Bruno Gilles) : 1

3e secteur :

Michèle Rubirola (Printemps Marseillais) : 9

Bruno Gilles (DVD) : 2

4e secteur :

Olivia Fortin (Printemps Marseillais) : 11

Martine Vassal (LR) : 3

Bernard Marandat (RN) : 1

5e secteur :

Lionel Royer Perraut (LR) : 11

Aicha Sif (Printemps marseillais) : 3

Eleonore Bez (RN) : 1

6e secteur :

• Julien Ravier (LR) : 10

• Yannick Ohanessian (Printemps Marseillais) : 2

• Franck Allisio (RN) : 1

7e secteur :

David Galtier (LR) : 12

Stéphane Ravier (RN) : 4

8e secteur :