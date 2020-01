Municipales à Marseille. Ludovic Perney, la jeunesse à l’assaut des 6e et 8e arrondissements pour Bruno Gilles

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille. Ludovic Perney, la jeunesse à l’assaut des 6e et 8e (...)

Ludovic Perney, plus jeune conseiller régional de France, sera la tête de liste "Ensemble pour Marseille" de Bruno Gilles (DVD) dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille. Cet enfant de Marseille, lauréat du concours du barreau, s’engage « pour améliorer le quotidien de ces arrondissements ». Il allie jeunesse, expérience et énergie pour porter le programme participatif de Bruno Gilles, candidat à la mairie de Marseille .

Ludovic Perney, plus jeune conseiller régional de France part à l’assaut des 6/8 (Photo Robert Poulain)

À seulement 24 ans, cet élu proche de Renaud Muselier part à l’assaut, sans complexe, du fief de Jean-Claude Gaudin, maire sortant de Marseille, de Martine Vassal, candidate LR, double présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence et, tête de liste dans ce secteur. Ludovic Perney aura également face à lui Yvon Berland, candidat à la mairie de Marseille, soutenu par le parti du président de la République Emmanuel Macron. « Il incarne le renouveau dont ces quartiers ont besoin. Dont Marseille a besoin,avance Bruno Gilles. Nous osons, nous renouvelons. Nous savons que les Marseillaises et les Marseillais ne veulent plus des mêmes. Le sondage réalisé la semaine dernière par La Provence, France Info et France Bleu Provence montre que les Marseillais à 59% jugent négatif le bilan du maire sortant Jean-Claude Gaudin. C’est aussi ce que j’entends sur le terrain ».

La Rédaction