Municipales à Marseille : Martine Vassal candidate LR, dévoile son programme

Martine Vassal, la candidate LR, vient de dévoiler son programme qui se décline en quatre axes : partager, protéger, respirer et travailler. Un programme comprenant plus de 200 actions dans lequel elle affirme notamment vouloir tripler les effectifs de la police municipale, développer une meilleure offre de soins, les transports et les espaces verts. Entretien.

Martine Vassal entourée d’une partie de son équipe (Photo Mireille Bianciotto)

Quelle idée peut-on retenir de votre programme ?

Une vraie volonté, une vraie volonté de faire entrer Marseille dans le XXIe siècle avec une équipe performante, une équipe compétente une équipe engagée et un programme qui comprend plus de 200 actions qui se déclinent en quatre axes protéger, partager, respirer et travailler. Nous proposons ainsi une vraie vision pour les années futures pour les Marseillais et les Marseillaises et les habitants de la métropole

Vous avez dit vouloir faire entrer Marseille dans le XXIe siècle, comment ?

Aujourd’hui j’ai une méthode, une méthode que j’ai déjà appliquée à la tête du département et à la tête de la métropole, une méthode de résultats, une méthode d’efficacité, une méthode de résultats, une méthode de concertation et surtout une méthode moderne en utilisant les moyens numériques.

On va également voter pour la présidence de la métropole n’est-ce pas trop compliqué ?

On ne vote pas tout à fait pour la présidence de la métropole. On va voter d’abord sur des listes municipales par secteur au niveau de Marseille ou une partie des personnes en fonction de la proportion des voix que les listes font sera élu conseiller métropolitain. Puis il y aura une élection métropolitaine. Je concède que c’est extrêmement compliqué c’est exactement la même chose que la dernière fois, ce seront 240 élus après qui vont se retrouver dont 45 % viennent de la ville de Marseille.

Et quel est le coût de ce programme ?

Il y a un coût évalué -parce que notre programme est sérieux- qui s’élève à 9 Milliards. Une partie importante est consacrée au transport- 3 Milliards. 2,5 milliards seront consacrés à la restructuration des écoles. Donc oui, il y a une nécessité de financement mais vous savez quand vous avez une vision, ce n’est pas une vision à court terme c’est une vision à long terme, c’est une vision pour les 15, 20 années à venir et puis il y a d’autres partenaires, il y a d’autres institutions ainsi que l’État et l’Europe.

Vous souhaitez un autre état d’esprit dans cette campagne, lequel ?

J’espère que cette campagne va se pacifier et j’attends de voir s’il y a d’autres propositions. Pour l’instant je n’ai pas vu beaucoup de programmes, j’ai vu des bribes de programme, j’ai vu « Tous contre Martine » - « Tout sauf Martine » et, à chaque fois que j’ai sorti une proposition derrière il y avait une contre proposition. Il faut mesurer que nous sommes à un tournant, Marseille et sa métropole sont à un tournant. Ce tournant, nous avons des atouts considérables pour qu’il soit bénéfique. Bien sûr que nous avons des lacunes, eh bien il faut appuyer sur nos atouts, gommer ces lacunes. Et, surtout, faire en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux à être fiers de cette ville qui est une ville solidaire, une ville ouverte.

Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO