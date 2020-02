Municipales à Marseille- Michèle Rubirola : "Dès 2020, le Printemps Marseillais lancera un plan santé municipal"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille- Michèle Rubirola : "Dès 2020, le Printemps (...)

Michèle Rubirola tête de liste du Printemps Marseillais et Benoît Payan tête de liste dans les 2/3 (Photo Robert Poulain)

Michèle Rubirola, tête de liste du Printemps Marseillais, et Benoît Payan, porte-parole et candidat dans les 2e et 3e arrondissements, viennent de rencontrer les responsables locaux de Médecin du Monde, à leur centre d’accueil de soins et d’orientation, sur la question cruciale de l’accès à la santé pour tous. Ils ont notamment échangé sur les engagements que le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens prendrait, en matière d’accès aux soins, une fois élus à la mairie de Marseille. A l’issue de cette rencontre Michèle Rubirola a déclaré : « Le manque d’accès à la santé à Marseille est le signe de l’incroyable inégalité sociale de notre ville, une ville où nos hôpitaux possèdent des pôles d’excellence alors que certains de nos habitants peinent à accéder à un médecin généraliste ». « Dès 2020, assure-t-elle, le Printemps Marseillais lancera un plan santé municipal sur le mandat pour garantir l’accès aux soins pour tous. Nous prévoyons notamment un soutien à l’hôpital public, dans une ville où 65% des lits sont dans le privé. Réunir la ville c’est mieux soigner ses habitants, partout ». Benoît Payan tiendra à ajouter : « Situé à quelques centaines de mètres de l’hyper-centre, le dispensaire de "Médecin du Monde" est l’un des seuls dispensaires de médecine de ville de l’ONG en Europe occidental. Essentiel aux Marseillais les plus précaires, il est aussi devenu le symbole de 25 ans d’oubli et d’abandon. La lutte contre les injustices sera une priorité de mon mandat dans les 2e et 3e arrondissements ». Et d’annoncer : « De plus, parce que certains quartiers de notre ville connaissent des densités médicales proches de celles d’un département rural, le Printemps Marseillais s’engage à créer des centres de soins pour tous ».

La rédaction