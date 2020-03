Municipales à Marseille - Moussa Maaskri candidat dans les 15/16 : "Je prends la décision de me retirer pour que le RN n’entache plus Marseille"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille - Moussa Maaskri candidat dans les 15/16 : "Je (...)

Moussa Maaskri tête de liste de Martine Vassal, LR, dans les 15/16 a annoncé dans un communiqué se retirer des municipales : « En conscience et en accord avec mes colistiers, comme ont pu le faire d’autres candidats, je viens de prendre la décision de me désister du second tour de l’élection municipale dans le 8e secteur de Marseille. Nous sommes en effet totalement déterminés à ne pas laisser le moindre risque de voir le Rassemblement national l’emporter dans les 15e et 16e arrondissements. Alors que sa candidate pointe à quelques longueurs de la liste arrivée en tête au premier tour, le très haut niveau d’abstention du premier tour peut nous faire craindre un score très différent lors de l’organisation du second. C’est donc un choix de raison que j’ai décidé de faire afin que les élus d’extrême droite n’entachent plus Marseille et ne polluent plus les débats du Conseil municipal. Ce choix est douloureux car avec l’ensemble des mes colistiers, nous éprouvons une immense détermination à nous engager pour Marseille, pour les Marseillais, avec Martine Vassal. Nous étions déterminés à faire avancer et à transformer ce secteur de la ville que nous chérissons tant et qui a besoin de tant d’attentions. Mais faire barrage à l’extrême droite doit demeurer une priorité absolue pour tous ceux qui s’engagent et sont responsables. Le Front National porte en lui le poison de la division, de la discorde et du chaos et n’a jamais rien démontré pour le bien de cette ville depuis que Stéphane Ravier et sa nièce se sont succédé à la tête de la mairie du 7e secteur. En ces temps très troublés, nous avons plutôt le devoir de mettre tout en œuvre pour protéger les Marseillais et de ne pas les exposer aux périls de ce parti. Je reste pleinement mobilisé derrière Martine Vassal et avec son équipe, les seuls en mesure d’apporter la sérénité, l’énergie et la volonté nécessaires pour construire l’avenir de Marseille, de ses quartiers et des Marseillais ».

Rappelons que dans les 15/16 Samia Ghali (DVG) est arrivé en tête avec 25,84% des voix, elle devance le RN, 22,17%, le Printemps Marseillais Jean-Marc Coppola, 19,16% et Moussa Maaskri (LR), 13,69%. Samia Ghali, dans un tweet appelle le Printemps Marseillais « à rejoindre ma dynamique dans les 15/16 afin de tout mettre en œuvre pour battre le Rassemblement National. C’est notre responsabilité collective dans l’intérêt des marseillais et pour ne pas reproduire l’erreur politique et morale de 2014 dans 13/14 ».

J’appelle le @PrintempsMRS à rejoindre ma dynamique dans les 15/16 afin de tout mettre en œuvre pour battre le Front National. C’est notre responsabilité collective dans l’intérêt des marseillais et pour ne pas reproduire l’erreur politique et morale de 2014 dans 13/14. pic.twitter.com/rdJDUC8cRA — Samia GHALI (@SamiaGhali) March 16, 2020

Michel CAIRE