Municipales à Marseille. Pascal Chamassian : "Notre souhait commun de créer un laboratoire du changement n’a donc pas vu le jour. Je le regrette."

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille. Pascal Chamassian : "Notre souhait commun de créer (...)

Pascal Chamassian (Photo B.A.)

« Ce matin (lire mercredi matin NDLR) sonne la véritable fin de notre aventure dans cette élection municipale 2020 dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille. Après un premier tour fortement perturbé par les circonstances sanitaires, nous avons vécu un entre deux tours tout à fait rocambolesque sur fond de crise du Covid. Je réaffirme en préambule que j’étais totalement opposé à l’organisation du second tour le 28 juin, qui risque de voir émerger des maires affaiblis par une trop faible participation et des conditions démocratiques dégradées. Nos responsables au niveau national ont tranché. Dont acte. Pour ce qui nous concerne, si notre score du premier tour avec ses 1 860 voix sur le secteur n’a pas été à la hauteur de nos attentes, nous avons toutefois essayé de trouver dans cette longue période de négociations avec d’autres listes qualifiées pour le second tour des possibilités de fusion, puisque notre score de 7,5% nous y autorisait. Nous l’avons fait dans un grand esprit d’ouverture, d’abnégation et de responsabilité dont l’objectif était de continuer à porter l’essence de notre projet, à savoir le changement. Malheureusement ces bonnes intentions locales guidées par le dépassement de soi et l’intérêt général au service des Marseillais, ont fini par se heurter à des considérations idéologiques de tout ordre qui ont balayé nos espoirs.

Notre souhait commun de créer un laboratoire du changement n’a donc pas vu le jour. Je le regrette. Ce matin, à la fin de cette séquence, je tiens à remercier chaleureusement tous les électeurs qui ont cru en nous et qui nous ont fait confiance le 15 mars. Les choix qu’ils auront pour ce second tour sont suffisamment clairs pour qu’ils puissent se déterminer en conscience. Je remercie également tous mes colistiers, et plus généralement ceux et celles qui ont tout donné à mes côtés pendant ces mois de campagne intense. D’autres échéances arriveront très vite qui nous permettront de défendre nos idées. Nous saurons être résilients. Pour finir, j’apporte tout mon soutien à notre leader et tête de liste Yvon Berland pour ce second tour dans les 6e et 8e arrondissements, où il aura l’occasion avec son équipe de porter jusqu’au bout le projet de changement qui nous anime depuis le début de cette campagne municipale. Pour ma part, après le 28 juin, il sera temps de tirer tous les bilans indispensables, au sens à donner à la poursuite de mon engagement politique. »

La rédaction