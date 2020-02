Municipales à Marseille : Pierre Dartout et Emmanuel Barbe démentent tout sondage émanant du renseignement territorial

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : Pierre Dartout et Emmanuel Barbe démentent tout (...)

Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo Robert Poulain)

Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône démentent via un communiqué « l’existence de tout sondage établi par les services du renseignement territorial ». Alors que certains médias annoncent « un sondage officieux » les représentants de l’État dans le département tiennent à préciser que « les services du renseignement territorial ne sont plus chargés du suivi de l’activité des partis politiques depuis 1994 et n’effectuent ni de sondage ni de prévision électorale depuis 2004. Depuis le 22 décembre 2018, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information a été promulguée. Elle vise à mieux protéger la démocratie contre les diverses formes de diffusion intentionnelle de fausse nouvelle. »

La rédaction