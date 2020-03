Municipales à Marseille - Printemps Marseillais : 34 colistiers de Jérémy Bacchi dans les 13/14 soutiennent la décision de retirer la liste pour faire barrage au RN

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille - Printemps Marseillais : 34 colistiers de Jérémy (...)

Après avoir obtenu 15,57% des voix au premier tour contre les 33,48% du RN Stéphane Ravier et les 18,21% du général Galtier, le candidat conduisant la liste LR de Martine Vassal dans ce secteur, Jérémy Bacchi, tête de liste du Printemps Marseillais dans les 13/14 a rapidement annoncé le retrait de sa liste dans ce secteur pour faire barrage au Rassemblement National qui détient cette mairie de secteur depuis les dernières municipales à la suite du maintien au second tour de la liste de gauche. Peu après la décision de Jérémy Bacchi, Samia Ghali, a annoncé à son tour le retrait de son candidat Julien Rossi qui a obtenu 11,3 % des voix. Certains, au premier rang desquels la socialiste Florence Masse, s’étaient élevé contre cette décision. Face à ce début de polémique une large majorité des candidates et candidats : 34 sur 48 apportent leur soutien à Jérémy Bacchi.

« Nous, candidates et candidats du Printemps Marseillais dans les 13e et 14e arrondissements, nous sommes toutes et tous investis dans la bataille des élections municipales pour sortir le Rassemblement national de ce secteur et réussir à gauche. Dès le début, nous nous sommes engagés dans un processus de large rassemblement, conscients que seule l’union de l’ensemble des forces de gauche et écologistes pourraient permettre de battre le RN. Malheureusement, certains à gauche ont fait le choix de la désunion, privant ainsi notre liste de rassemblement de la deuxième place au 1er tour, malgré une belle dynamique et les 3 590 suffrages obtenus. Deuxième place qui aurait probablement permis, au second tour, d’amplifier encore la dynamique du rassemblement et de restituer la mairie des 13e et 14e arrondissements à leurs habitantes et habitants. Aussi, dans un contexte sanitaire ne favorisant pas les échanges, mais en lien avec notre tête de liste, Jérémy Bacchi, nous avons considéré que le maintien de notre liste faisait courir le risque majeur de voir une nouvelle fois le RN l’emporter sur ce secteur, à la faveur d’une triangulaire. Cela aurait été pour nous une trahison de toutes les valeurs portées tout au long de notre campagne mais aussi et surtout une trahison envers les habitantes et les habitants des 13e et 14e arrondissements, qui savent mieux que quiconque ce qu’est de vivre sur un territoire géré par le RN. Aujourd’hui, certains avancent l’idée que nous pourrions nous maintenir en faisant alliance avec des listes non de gauche qui ont réalisé un score supérieur à 5%. Cette idée nous est totalement insupportable car nous n’avons pas bâti le Printemps Marseillais pour fusionner nos listes avec celle d’un Bruno Gilles, tout autant héritier du système Gaudin que l’est Martine Vassal. Nous considérons que notre engagement politique doit avant tout viser à répondre à l’intérêt général et en aucun cas servir une quelconque ambition personnelle. En conséquence, nous réaffirmons notre choix, celui du retrait de notre liste sur le 7e secteur, un choix réfléchi, construit, un choix discuté et validé dès le soir du 1er tour par les 8 têtes de liste du Printemps Marseillais à l’échelle de la ville. Un choix pour les habitantes et habitants des 13e et 14e arrondissements. »

Le texte est signé par : Cortes Antoine - Hadj Chikh Haouaria - Honde-Amiar Marion - Moutardier Vincent - Casado Franck - Cocaign Bruno - Rossi Stéphanie - Bourelly Danielle - Trujillo Fabien - Madyan Inès - Ghennai Sabrina - Casile Hervé - Bounab Amel – Bejaoui Mehdi - Bosher François - Bouziane Sabrina – Boulekroune Saïd - Torres Cassandra - Itrisso Mohamed - Ganichot Anaïs - Takelyan Jacques - Cazorla Mari-José - Bacar Charifa - Ronchera Maryse - Bertolone Yann - Crescenzo Carole - Morbelli Marc - Propos Évelyne - BlandeL-Dutto Christine - Delhoum Sabry - Cid Christine - Albertini Christian - Garcia Gabriel - Poncet-Ramade Michèle