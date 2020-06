Municipales à Marseille : Yvon Berland (LREM) se maintient dans les 6/8

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : Yvon Berland (LREM) se maintient dans les (...)

Yvon berland (LREM) se maintient dans les 6/8 où se tiendra une quadrangulaire (Photo Robert Poulain)

Yvon Berland se maintient dans le seul secteur où il avait dépassé la barre des 10% (12,25%), dans les 6e et 8e arrondissements. Le candidat LREM à la mairie de Marseille, qui vient de déposer sa liste en préfecture, partira donc au second tour dans une quadrangulaire face à Martine Vassal, candidate LR, arrivée de peu en tête au premier tour dans ce secteur avec 27,16% et qui a fusionné sa liste avec Ludovic Perney (8,79%) tête de liste dans le secteur pour Bruno Gilles au premier tour. Les deux autres candidats seront Olivia Fortin, du Printemps Marseillais, arrivée deuxième (avec 24,40%), qui est rejointe par l’écologiste Christine Juste (11,94%) et enfin le RN Bernard Marandat (13,30%).

