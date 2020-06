Municipales à Marseille. Yvon Berland : "Une marque d’indépendance vis-à-vis des forces politiques locales et de respect à l’égard des électeurs qui soutiennent notre projet"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille. Yvon Berland : "Une marque d’indépendance vis-à-vis (...)

Yvon Berland (LREM) a décidé de se maintenir dans les 6/8 (Photo archive Robert Poulain)

Yvon Berland, le candidat à la mairie de Marseille issu de la société civile et soutenu par LREM explique, via un communiqué, les raisons qui ont motivé la décision de se maintenir pour le second tour dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille. « En concertation avec mes colistiers et l’ensemble de mon équipe, j’ai fait le choix de me maintenir pour le second tour de l’élection municipale dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille. Cette décision s’enracine dans une ambition claire et sans arrière-pensée politicienne : faire vivre dans la durée la vision et les idées que nous avons défendues collectivement pour les Marseillaises et les Marseillais durant ces trois mois de campagne électorale. En effet, avec l’ensemble de mes colistiers, nous avons porté un projet visant à transformer notre ville durablement, en répondant aux urgences économiques et sociales auxquelles elle fait face d’une part, et en portant une vision à long terme d’autre part. En ligne de mire : hisser Marseille à la hauteur de son destin et au rang des grandes métropoles européennes. Je tiens dès lors à remercier les Marseillaises et les Marseillais qui se sont reconnus dans notre ambition et dans la campagne que nous avons menée avec sincérité et probité. Aujourd’hui, face à l’éparpillement des candidatures qui demeurent en lice pour le second tour, plus qu’ailleurs, le destin de Marseille et de ses habitants reste entouré d’incertitudes. Parce que je considère qu’en démocratie le succès des uns ne signifie pas le déni des autres, il est impératif que chacun de nos concitoyens soit respecté, dans ses convictions comme dans ses votes. Dans ce contexte, maintenir notre liste au second tour a pour seul objectif de continuer à porter notre projet, à faire vivre nos idées et à défendre nos valeurs, durant la campagne électorale mais aussi et surtout au cours des six années à venir. En d’autres termes, creuser un sillon et s’inscrire dans le temps long au service des électeurs qui nous ont témoigné leur confiance et, plus largement, au service de l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais, sans distinction. Par conséquent, notre décision constitue une marque d’indépendance vis-à-vis des forces politiques locales et de respect à l’égard des électeurs qui soutiennent notre projet. »

La rédaction