Municipales à Marseille. Yvon Berland présente ses têtes de listes pour LREM : Maliza Saïd Soilihi dans les 2/3 et Saïd Ahamada dans les 15/16

Yvon Berland candidat LREM à la mairie de Marseille et Saïd Ahamada tête de liste dans les 15/16 (Photo Robert Poulain)

Yvon Berland, le candidat LREM aux municipales à Marseille, vient de présenter les binômes qui conduiront ses listes dans les 2/3 et dans les 15/16. Il s’agit respectivement de Maliza Saïd Soilihi et William Massari-Elman et de Saïd Ahamada et Rachida Tir. La première sort d’un mandat de conseillère municipale LR. Le second, député LREM de Marseille, est porte-parole de la campagne LREM. Il rappelle : « Notre ambition est claire, elle est double, nous voulons combattre le RN et nous voulons enfin faire entrer ces quartiers dans la majorité afin qu’ils ne soient plus traités comme des vilains petits canards et que nous puissions réduire la fracture sociale ». Maliza Saïd Soilihi, avocate, 35 ans qui rejoint l’équipe Berland parce que « déçue » par la précédente majorité. « J’ai grandi dans les quartiers Nord, au Plan d’Aou. Je veux que les jeunes de ces quartiers aient les mêmes possibilités que ceux d’autres quartiers, en matière d’éducation, de logement, de transport. Yvon Berland m’a convaincue qu’il avait cette ambition qu’il voulait réduire la fracture. C’est d’autant plus important que je suis convaincue que la renaissance de notre ville passera par la réduction de cette fracture car, pour faire gagner Marseille, il faut l’unir », indique-t-elle. Candidate de la diversité, tout comme Saïd Ahamada, dans les quartiers Nord, elle en explique la raison : « La faille est telle qu’il faut bien aujourd’hui avoir des candidats à qui on ose parler, qui vous écoutent, qui comprennent les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mes enfants vont à l’école dans les 2/3, les problèmes je les connais, ma mère y vit. Et, lorsqu’elle garde mes enfants je sais que le soir il faut courir pour attraper le bus de 20h34 car sinon je dois rejoindre le centre à pied ». Saïd Ahamada reprend : « Nous voulons, lors de ce mandat, réduire la fracture, faire qu’il n’y ait plus deux villes en une, pour que chacun soit légitime à être candidat dans tous les secteurs de Marseille ». Reste donc à connaître les candidats dans les 9/10 et 13/14, ce dernier secteur étant actuellement tenu par le RN. Saïd Ahamada précise à propos des 13/14 : « Il y a une recherche de coalition pour faire face au RN. Nous laissons cette démarche se poursuivre jusqu’au bout pour nous décider, voir la stratégie la plus pertinente ». Enfin, Yvon Berland a évoqué très rapidement la question de Jean-Philippe Agresti qui a décidé de rejoindre Martine Vassal : « Je n’ai pas discuté avec lui une demi-seconde de notre programme ».

Michel CAIRE