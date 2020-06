Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : le baiser de la mort de Mélenchon ?

Jean-Luc Mélenchon n’a jamais fait état d’un amour immodéré pour le Printemps Marseillais. Et voilà que, second tour arrivant où le Printemps peut gagner la Ville, il entend revenir sur la scène politique marseillaise... Jean-Luc Mélenchon vient en effet, foin d’allergie, d’affirmer soutenir le Printemps, pour la plus grande joie de Martine Vassal, la candidate LR qui écrit : « Les masques tombent enfin ! Malgré toutes les dénégations du Printemps Marseillais, Jean-Luc Mélenchon est bien à la manœuvre pour mettre la main sur notre ville. Son soutien à Michèle Rubirola est désormais sans équivoque. Je ne laisserai jamais l’extrême gauche s’emparer de Marseille. Je ne laisserai jamais ceux qui veulent la révolution, ceux qui haïssent l’autorité et nos forces de l’ordre mettre à mal l’histoire de notre ville ». Bref, dans ce jeu du « Je t’aime moi non plus », bien malin celui qui connaît la distribution des rôles. Ce qui est certain, des municipales dans la deuxième ville de France, confrontées à des enjeux historiques, méritent un tout autre débat. Il importe d’abord de répondre aux questions inhérentes à l’emploi, au logement, à l’école... de répondre, entre autres, aux 10 fiches de "Tous Acteurs". Et de grâce, ne Mélenchon pas tout.

Michel CAIRE