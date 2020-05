Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : le mariage de la carpe et du lapin

Hôtel de Ville de Marseille (Photo archive Hagay Sobol)

Bien malin qui peut dire qui sera le prochain maire de Marseille. Bien devin celui qui peut dire qui sera le prochain président de la métropole Aix-Marseille-Provence. En effet, après une pré-campagne et un premier tour extrêmement tendu entre Martine Vassal, la présidente LR du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence et le sénateur ex-LR Bruno Gilles, une conférence de presse commune, ce 30 mai, Renaud Muselier, président LR de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Martine Vassal, a permis d’apprendre que Ludovic Perney, tête de liste du candidat Bruno Gilles dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille, a annoncé rejoindre la liste de Martine Vassal dans ce 4e secteur de la Ville. Un peu comme si Jean-Michel Aulas annonçait être d’accord pour travailler sous les ordres de Jacques-Henri Eyraud à l’OM. Renaud Muselier écrit sur sa page Facebook : « Partout dans les Bouches-du-Rhône, le pacte de la raison pour le second tour des élections municipales, que nous avons proposé, enregistre des ralliements. A Marseille, je veux remercier Martine Vassal qui a appelé à voter sans conditions pour Bruno Gilles dans les 4e et 5e arrondissements, tout en tendant la main à Ludovic Perney qui la rejoint dans les 6e et 8e arrondissements. A Arles, je veux remercier et saluer mon conseiller régional Cyril Juglaret qui a fait le choix courageux et responsable de retirer sa liste, pour permettre à l’alternance d’enfin se réaliser, sous l’égide de Patrick de Carolis. A Aubagne, le choix digne et raisonnable de Sylvia Barthelemy permet à Gérard Gazay de se renforcer dans cette ville qu’il dirige depuis 2014 avec beaucoup de talent. Merci à elle ». Martine Vassal annonce pour sa part soutenir ce plan de raison, soutenir Bruno Gilles dans les 4/5 sans rien attendre en retour. Lequel écrit dans un communiqué : « Je prends acte du retour à la raison de Martine Vassal et de Renaud Muselier : ils ont enfin compris qu’il y avait un réel danger que la gauche l’emporte dans les deux secteurs où je suis arrivé juste derrière le Printemps Marseillais ». Et d’ajouter : « Comme je l’explique depuis une semaine, ma liste « Ensemble pour Marseille » doit battre Michèle Rubirola dans les 4e et 5e arrondissements, et Benoît Payan dans les 2e et 3e arrondissements avec Lisette Narducci, ma tête de liste. Je prends acte que Martine Vassal et Renaud Muselier appellent à voter pour moi dans les 4e et 5e arrondissements ». Il prend acte, également : « du possible retrait de Solange Biaggi, arrivée en 3e position derrière Lisette Narducci dans les 2e et 3e arrondissements ». Et de lâcher : « Je prends acte du choix de Ludovic Perney, ma tête de liste dans les 6e et 8e arrondissements, de rejoindre la liste de Martine Vassal, en regrettant qu’il n’ait pas pris la peine de me prévenir ainsi que beaucoup de ses colistiers ». « Pour ma part, conclut-il, dans le dernier secteur où le danger d’une victoire de la gauche est toujours réel, j’appelle à faire barrage à la liste emmenée par la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, Sophie Camard, dans les 1er et 7e arrondissements ». S’il est difficile de voir qui, après ce rapprochement, à droite, pourra prendre le siège de Maire, il est quasiment impossible de voir quels accords sur quels projets cette équipe pourra mettre en avant tant le fossé qui s’est creusé est immense sur la plupart des grands dossiers : la réhabilitation des écoles, l’habitat insalubre et indigne, la métropole... Une métropole d’ailleurs pour laquelle Renaud Muselier ne cesse d’afficher ses désaccords. Reste maintenant à connaître les positions d’EELV, du Printemps Marseillais et de Samia Ghali.

Michel CAIRE