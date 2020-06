Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille : les candidats en lice au second tour

Le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin. Les listes de l’ensemble des secteurs de Marseille ont été déposées ce mardi 2 juin et publiées sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône. « Il s’agit de listes provisoires, qui ne seront officielles qu’après validation et publication sur le site internet du ministère de l’Intérieur ce jeudi 4 juin », précise la préfecture après publication. Les candidats, têtes de liste en lice secteur par secteur...