Municipales à Marseille : résultats définitifs du 1er tour secteur par secteur

A Marseille, le taux de participation est encore plus faible que dans le reste du Pays et s’établit à 32,5%, soit 21 points de moins qu’au premier tour, en 2014. Les résultats définitifs mettent en exergue une pole position pour le Printemps Marseillais, un optimisme des sondages mis à mal par les résultats des listes LR et, Le RN par la voix de son candidat Stéphane Ravier rend responsable le coronavirus d’un non raz-de-marée en sa faveur...