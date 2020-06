Municipales à Marseille. Michèle Rubirola arrive en tête : résultats définitifs du 2nd tour secteur par secteur

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille. Michèle Rubirola arrive en tête : résultats (...)

Les résultats définitifs du second tour des élections municipales à Marseille laissent apparaître un Printemps Marseillais, avec à sa tête Michèle Rubirola, qui remporte quatre secteurs sur les huit ( les 1er et 7e arrondissements, les 2e et 3e, les 4e et 5e et les 6e et 8e), la liste Les Républicains conduite par Martine Vassal qui a perdu le secteur historique de la droite (les 6/8) en obtient trois (les 9e et 10e arrondissements, les 11e et 12e et les 13e et 14e). Le 8e secteur, (les 15e et 16e arrondissements), est quant à lui remporté par la sénatrice (DVG, ex-PS) Samia Ghali.