Municipales et communautaires second tour : un taux de participation à 12 heures supérieur au 1er tour en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Bouches-du-Rhône

Accueil > Provence > Politique > Municipales et communautaires second tour : un taux de participation à 12 (...)

Un taux de participation légèrement supérieur au 1er tour - Ce matin au Palais de la Bourse de Marseille (Photo Patricia Maillé-Caire)

On assiste à un taux de participation à 12 heures supérieur par rapport au premier tour dans les Bouches-du-Rhône et en Provence-Alpes-Côte d’Azur mais nettement inférieur à 2014. En France métropolitaine, à midi, 15,29% des électeurs sont allés voter en France métropolitaine, contre 18,38% à la même heure au premier tour et 19,83% au second tour en 2014.

Bouches-du-Rhône 2014 1er tour 15 mars 2020 2nd tour 28 juin 2020 12 heures 22% 15,72% 15,99%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2014 1er tour 15 mars 2020 2nd tour 28 juin 2020 12 heures 20,99% 16,56% 17,16%

Source préfet Pierre Dartout préfet de Provence-Alpes-Côte d’Azur et préfet des Bouches-du-Rhône