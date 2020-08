Nice. Théâtre de Verdure : concert exceptionnel gratuit avec Renaud Capuçon et l’Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Lionel Bringuier ce samedi 29 août à 21 heures

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Nice. Théâtre de Verdure : concert exceptionnel gratuit avec Renaud Capuçon (...)

© Nice.fr

C’est dans le cadre de ce programme culturel et à l’occasion du départ du Tour de France 2020 donné dans la capitale azuréenne que l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra Nice Côte d’Azur donnera un concert exceptionnel gratuit dirigé par Lionel Bringuier, le « régional de l’étape », et accompagné de Renaud Capuçon au violon solo, le samedi 29 août à 21 heures au Théâtre de Verdure. Musiciens et sportifs de haut niveau partagent l’effort, la difficulté et la persévérance que requièrent leurs domaines respectifs. Relier la musique au sport, associer un concert de musique classique à un beau rendez-vous populaire, profiter de la présence des amateurs de cyclisme pour se réunir aussi autour de la culture, tels sont les enjeux d’un événement fédérateur comme le Tour de France. Au programme de la soirée : concerto pour violon et orchestre (opus 61 en ré majeur) de Beethoven : œuvre créée en 1806 et considérée comme un poème d’amour en musique que le compositeur aurait écrit en hommage à la comtesse Thérèse de Brunswick dont il tomba éperdument amoureux à l’époque où il fut son professeur. Symphonie en la majeur (opus 90), dite Italienne, de Mendelssohn : écrite en 1830 durant un long voyage que fit le compositeur à travers toute l’Italie. Les couleurs de ce pays, les traces de son exceptionnelle civilisation ainsi que son art de vivre transparaissent dans cette œuvre dont le succès ne s’est jamais démenti au fil du temps.

Pour assister à ce concert gratuit, les billets sont à retirer à la billetterie de l’Opéra. Plus d’info et concert retransmis en direct sur nice.fr.