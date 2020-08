Nice. Tour de France solidaire - Challenge "Un vélo pour tous" : donnez vos vélos inutilisés à Emmaüs

Accueil > Sports > Nice. Tour de France solidaire - Challenge "Un vélo pour tous" : donnez vos (...)

Si votre vélo est en mauvais état et ne sort plus de chez vous, faites preuve de solidarité apportez-le à Emmaüs © archives Destimed/R.P.

A l’occasion du Tour de France, de nombreux événements solidaires sont organisés pour venir en aide aux plus démunis. Parmi eux, le challenge « un vélo pour tous » qui fera de nouveaux cyclistes heureux et donnera une seconde vie à des vélos délaissés ! Pour chaque vélo collecté, 30 euros seront reversés à Emmaüs. Les vélos seront reconditionnés si nécessaire par Emmaüs qui les revendra à bas-coûts dans les points de vente de l’association. Si votre vélo est en mauvais état et ne sort plus de chez vous, faites preuve de solidarité. Vous pouvez dès à présent l’amener directement dans un point Emmaüs ou dans un des points de collecte de vélos à Nice ouverts de 8 heures à 13 heures du lundi au vendredi : Aux Arboras : 247, route de Grenoble, au complexe Jean Bouin : 2, rue Jean Allègre, à la salle Malatesta : 64, avenue Cyrille Besset, à la salle Leyrit : 16, rue Fornero Meneï. L’objectif ? Collecter 5 000 vélos, soit 150 par ville-étape. Pas de vélo à donner ? Vous pouvez faire un don sur le site letour.fr.

