Nice : présentation du dispositif sanitaire d’accueil du Tour de France

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France ont présenté le dispositif sanitaire d’accueil du Tour de France à Nice (Photo ville de Nice)

Christian Estrosi ne manque pas de rappeler que, dès le vendredi 14 août il avait annoncé que toutes les compétitions de plus de 300 compétiteurs étaient annulées jusqu’à la fin de l’année. Alors que, pour celles de moins de 300 compétiteurs, il était demandé aux organisateurs de fournir à la ville de Nice toutes les garanties du respect des règles sanitaires. L’État pour sa part, dès le 13 Août 2020 avait interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes jusqu’au 30 octobre. De fait, le maire de Nice réalise un focus sur le dispositif sanitaire en renfort du dispositif d’ASO.

Concernant la prévention des intervenants ville de Nice et métropole Nice Côte d’Azur, il affiche sa volonté de prévenir et protéger et de sensibiliser l’ensemble des intervenants. Un test virologique par PCR sera mis en place pour tous les agents accrédités par ASO et les personnalités en contact avec les organisateurs ASO soit environ 130 personnes. Une distribution de masques sera effectuée auprès des 230 bénévoles et 800 agents de la ville de Nice et de la Métropole. Un médecin référent Ville de Nice sera affecté pour appliquer le protocole sanitaire. En matière de prévention du public, trois objectifs sont avancés. Christian Estrosi explique : « La ville de Nice accueille le Tour dès le jeudi 27 août avec la présentation des équipes. Nous avons délimité une zone de spectateurs d’une superficie de 3 800 m², avec 6 136 chaises fixées qui permettront d’accueillir 1 750 personnes et également prévu la mise en place de panneaux occultant pour éviter les attroupements autour de la place Masséna. Le fait que les chaises soient fixées entre elles permettra de s’assurer que le dispositif n’a pas bougé et que la distanciation est respectée. Pour les départs et les arrivées des étapes niçoises, nous avons des zones publiques plus restreintes, autour de 500 places. Les spectateurs qui souhaiteront y assister devront se faire connaître via le site de la ville et seront tirés au sort ». Le deuxième objectif concerne un accès maîtrisé et fluidifié. A cet effet trois entrées distinctes pour le public sont mises en place ainsi qu’un système de comptage en temps réel par tapis connectés et la création d’une file d’attente balisée pour éviter les attroupements. Un renfort d’agents de sécurité pour gérer les flux est également annoncé. La troisième priorité réside dans la mise en place de règles sanitaires strictes avec distribution de masques aux entrées et mise à disposition de gel hydro-alcoolique par distributeurs automatiques (2 distributeurs par entrée). Concernant les départs des étapes 1, 2 et 3 ainsi que les arrivées des deux premières étapes un dispositif commun est mis en place par la Ville avec une zone pour le public ceinturée, deux entrées distinctes pour le public, un système de comptage en temps réel par tapis connectés, le renfort d’agents de sécurité pour gérer les flux, une file d’attente balisée pour éviter les attroupements. En complément de la ville de Nice, ASO s’engage à : distribuer des masques aux entrées et mettre à à disposition de gel hydro-alcoolique par du personnel dédié. Concernant le podium, le départ des étapes 1 et 2 la zone d’accueil est de 2 520 m². La capacité d’accueil sera définie en concertation avec les services de l’État en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le départ de la troisième étape, le lundi 31 Août, s’effectuera du Stade Allianz Riviera. L’espace dédié est de 12 500 m², il est situé devant le Musée National du Sport. La capacité d’accueil sera définie en concertation avec les services de l’État en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Concernant les arrivées des deux premières étapes, sur la Promenade des Anglais-Théâtre de verdure, un espace de 1 300 m² est délimité sur le trottoir nord entre l’avenue de Verdun et la rue Max Gallo. La capacité d’accueil sera définie en concertation avec les services de l’État en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Il est également à noter que « les coureurs subiront deux tests d’ici au départ du Tour. Ils seront une nouvelle fois testés à l’occasion des deux journées de repos. Ce ne sera évidement pas l’année pour solliciter un autographe ou un selfie auprès d’un coureur »

La rédaction