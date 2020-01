Accueil > Aix Marseille > Société > Nouvelle gouvernance élargie pour Aix-Marseille Université (AMU)

Les membres du Conseil d’Administration, en sa séance du 14 janvier 2020 ont approuvé la liste des Vice-président(e)s et conseillers proposée par Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université.

Eric Berton s’entoure ainsi d’une nouvelle gouvernance composée telle que mentionnée ci-dessous :

1. vice-présidents statutaires

vice-présidente du Conseil d’administration : Maryline Crivello

vice-président Recherche : Philippe Delaporte

vice-président Formation : Lionel Nicod

vice-présidente étudiant : Aurélie Tanguy

2. Vice-présidents fonctionnels

vice-président au partenariat avec le monde socio-économique : Romain Laffont

vice-présidente en charge des relations internationales : Giovanna Chimini

vice-président communication : Patrice Vanelle

vice-président affaires juridiques et institutionnelles : Vincent Égea

vice-présidente développement durable : Mariane Domeizel

vice-présidente égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations : Isabelle Régner

vice-président culture et patrimoine scientifique : Nicolas Claire

vice-président à la vie des campus, à la qualité de vie au travail et à la sécurité au travail : Jean-Louis Moro

vice-président en charge du numérique : Serge Amabile

3. Vice-présidents délégués

Rattachés au Président

vice-président délégué santé : Nicolas André

vice-président délégué santé et handicap : Laurent Bensoussan

vice-président délégué A*Midex : Denis Bertin

vice-présidente déléguée sciences-biologie : Sophie Chauvet

vice-présidente déléguée au sport : Isabelle Dimeglio

vice-président délégué sciences-technologies : Stefan Enoch

vice-présidente déléguée droit-économie : Ariel Mendez

vice-présidente délégué Arts, lettres, langues et Sciences humaines : Christine Poplimont

vice-présidente déléguée qualité : Isabelle Pouliquen

Rattachés au Vice-président recherche :

vice-présidente déléguée pour les Pôles d’innovation territoriaux : Angela Barthes

vice-présidente déléguée à la valorisation et à l’innovation : Françoise Dignat-George

Rattachés au Vice-président formation :

vice-présidente déléguée à la formation initiale : Sophie De Cacqueray

vice-président délégué à la formation continue et alternance : Eric Valerio

vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion professionnelle : Anne Ribaud

vice-présidente déléguée CIPE : Pascale Brandt-Pomares

vice-présidence déléguée approche par compétence : Bruno Foti

Rattaché à la Vice-présidente en charge des relations internationales :

vice-président délégué à la mobilité et au développement des partenariats : Jean-François Marchi

Rattaché au Vice-président en charge du numérique :

vice-président délégué aux infrastructures numériques et à l’intelligence artificielle pour la recherche : Mustapha Ouladsine.

4. Conseillers du Président

Jean-Philippe Agresti

Sophie Lengrand-Jacoulet

Georges Leonetti

Jean-Marc Pons

Robert fouchet, Conseiller culture