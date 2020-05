Accueil > Sports > OM : Villas-Boas poursuit l’aventure

Place Saint-Pierre à Rome, les fidèles guettent la couleur de la fumée le jour de l’élection du Pape : noire ou blanche. Devant La Commanderie, les supporters de l’Olympique de Marseille ont examiné pendant presque deux semaines si la fumée qui montait vers le ciel était noire ou blanche et bleue aux couleurs du club. Après une longue réflexion et des échanges avec Frank McCourt et les joueurs, André Villas-Boas a décidé de rester à l’OM jusqu’au terme de son contrat en juin 2021. La partie de poker-menteur a pris fin et la tension est retombée. La direction a confirmé par un communiqué, hier soir, la décision de l’entraîneur portugais. Villas-Boas a refusé de prolonger son contrat mais il a été convaincu par le soutien du vestiaire et par l’actionnaire du club de rester à Marseille. Il a la confiance de l’Américain qui l’a appelé plusieurs fois. AVB a eu aussi des discussions avec une dizaine de joueurs et avec son staff. Il avait pourtant lié son destin à celui du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, remercié par la direction. La tendance était au pessimisme mais André Villas-Boas reste pour ses joueurs qu’il a menés à la deuxième place du championnat, pour disputer la Ligue des Champions et pour le public. Mais il sait que le club a des contraintes économiques, c’est à dire vendre des joueurs pour soixante millions d’euros et respecter les règles du fair-play financier imposées par l’UEFA. Il va soumettre des propositions pour renforcer l’effectif. Le Portugais sera aussi consulté sur le recrutement du Directeur général chargé du football. On ne sait pas quelles seront ses relations avec Jacques-Henri Eyraud qui se sont dégradées. Bon technicien et fin tacticien, André Villas-Boas est un humaniste qui a des valeurs. Le 27 juin, il sera à la reprise de l’entraînement à La Commanderie, avec ses joueurs.

Gilbert DULAC