Ombrea et la Société du Canal de Provence créent une filiale commune pour une agriculture durable

La nouvelle société combine la solution des ombrières développée par la start-up d’Aix-en-Provence Ombrea et l’expertise eau-énergie-agriculture connectée de la Société du Canal de Provence © Ombrea

La nouvelle société, qui a été officialisée le lundi 12 octobre à l’occasion d’une séance de signatures entre les deux partenaires, combine la solution des ombrières développée par la start-up d’Aix-en-Provence Ombrea et l’expertise eau-énergie-agriculture connectée de la Société du Canal de Provence dont le siège social est au Tholonet (13). Ainsi, les ombrières d’Ombrea, grâce à leur pilotage optimal, se déploient et se rétractent pour créer les conditions climatiques favorables au bon développement des plantes. La technologie plusieurs fois brevetée mêle savoir-faire en matière de traitement des données agronomiques et d’Intelligence Artificielle (IA). Forte de son expérience en gestion de la ressource en eau agricole et en irrigation connectée acquise en 60 ans d’existence, la SCP apporte aussi dans ce projet son expertise sur la production d’énergie renouvelable et notamment solaire, développée en valorisant le potentiel foncier d’infrastructures existantes. Aussi dans une logique de proximité avec les agriculteurs et leurs besoins, l’ensemble de ces compétences permettront à cette nouvelle filiale de protéger les cultures ; et ceci via l’optimisation des ressources territoriales (eau, énergie solaire) et l’innovation technologique, ambitions communes du Canal de Provence et d’Ombrea. Les deux entreprises opèrent déjà deux sites d’expérimentations d’ombrières à Rians dans le Var.

Dominique GONOD #techsnooper