Opéra de Marseille. Journées du patrimoine annulées mais place est donnée à la Musique ce samedi 19 septembre...

C’est Clelia Cafiero qui dirigera le concert de chambre donné pas les musiciens de l’orchestre de l’Opéra. © Francesco de Gaetano

A 14 heures, le chœur de l’Opéra, sous la direction de son chef Emmanuel Trenque, avec Fabienne Di Landro au piano, proposera « Voyages Lyriques ... L’Opéra en toutes langues ! ». Au programme, « Soliman notre roi », extrait de « La Reine de Saba » de Charles Gounod (au Palais d’été du roi Soliman, en français), « Voici le roi des rois », extrait de « La Belle Hélène » de Jacques Offenbach (à Sparte, en français), « Dyevitsi, krasavitsi », extrait de « Eugène Onéguine » de Piotr Ilitch Tchaïkovski (dans une propriété de campagne près de Saint-Pétersbourg, en russe), « Honneur, honneur », extrait de « Barbe-Bleue » de Jacques Offenbach (dans un petit village dominé par le château de Barbe-Bleue, en français), « O Isis und Osiris », extrait de « La Flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart ( au Temple de l’Initiation, en allemand), « Ah dolor ! Ah terror ! », extrait de « I Puritani » de Vincenzo Bellini (près de Plymouth en Angleterre, en italien), « En route, en route pour la lune », extrait de « Le Voyage dans la Lune » de Jacques Offenbach (en français, quelque part sur la Terre ...), « Ah ! Ole ! », extrait de « La Vida breve » de Manuel de Falla (en Andalousie sous le soleil de Grenade, en espagnol) et « Vot Tak Syurpriz ! », extrait de « Eugène Onéguine » de Piotr Ilitch Tchaïkovski (une salle de bal chez Larina, en russe). A 17 heures, ce sont les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Marseille qui prendront place sur le plateau pour un concert de chambre dirigé par Clelia Cafiero, cheffe d’orchestre et pianiste qui assiste le directeur musical de l’ensemble, Lawrence Foster. La jeune femme a choisi de programmer des œuvres qui vont « parler aux oreilles » du public, mélomane ou non, avec l’ouverture des « Noces de Figaro » de Mozart, « Masques et bergamasques » de Gabriel Fauré, l’ouverture du « Mariage secret » de Domenico Cimarosa, « Les Hébrides » de Félix Mendelssohn, « Coriolan » op 62 de Ludwig van Beethoven et « Danses Roumaines » de Béla Bartók. Une heure de musique qui devrait faire grand bien aux esprits, aux cœurs et aux âmes de ceux qui pourront en profiter… En attendant l’ouverture espérée de l’Opéra, le 9 octobre prochain, avec « La Dame de Pique » de Tchaïkovski, ouvrage donné en version concertante pour solistes, chœur, piano et octuor.

Michel EGEA

Pratique. Inscriptions obligatoires avant le vendredi 18 septembre à 12 heures (dans la limite des places disponibles) par courriel à resajepopera@marseille.fr.

Pour accéder à l’Opéra il faudra présenter la confirmation de réservation et être masqué ; placement une place sur deux, toilettes inaccessibles et pas de vestiaires.