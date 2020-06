Opéra de Toulon. Une saison 2020/2021 annoncée en croisant les doigts

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Opéra de Toulon. Une saison 2020/2021 annoncée en croisant les (...)

Le 4 septembre 1852 avait lieu la première de "Si j’étais roi " d’Adolphe Adam. Pour l’occasion, un fascicule du "Théâtre Contemporain Illustré" était édité. ( © Bibliothèque Nationale de France)

L’Opéra de Toulon lève un coin de voile, via un communiqué, sur ce qui devrait composer sa saison 2020/2021 si une « vie normale » retrouvait son cours dans les mois à venir. Un programme dont les détails seront disponibles dans quelques jours sur le site de la maison : operadetoulon.fr. A côté des grands classiques du répertoire, « Carmen », « Cosi fan Tutte » et « La Traviata », entre autres, c’est une œuvre « oubliée » qui devrait créer l’événement, œuvre qualifiée de « bijou » qui n’est autre que « Si j’étais roi » d’Adolphe Adam. Un opéra-comique créé en septembre 1852 qui conte l’histoire et les rêves du pêcheur Zephoris qui voulait devenir roi de Goa dans une Inde de comédie… L’exotisme au rendez-vous avec cet opéra-comique dont la dernière représentation dans la région date de décembre 2010 à l’Odéon de Marseille. Offenbach devrait être lui aussi, de la fête avec l’opéra féérie « Le Voyage dans la lune » et l’opéra bouffe « Le 66 » coproduit avec le Palazetto Bru Zane. Pour les fêtes de fin d’année, il a été décidé de reprendre la comédie musicale de Bernstein « Wonderful Town ». Concernant la saison symphonique, l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven est annoncée de même qu’une programmation intitulée « Un air de famille » consacrée à la famille Mozart. Le 7e art devrait aussi être de la fête avec « Hollywood music ». Annoncés au programme, le violoniste Sergei Dogadin vainqueur du concours Tchaïkovski et Thibault Garcia, le guitariste révélation des victoires de la musique 2019. Puis, comme un contrepoint à la crise que nous vivons, les accents de la « Symphonie du Nouveau monde » de Dvořák et du « Le Chant de la terre » de Mahler résonneront loin sur la rade…

M.E.

Pratique. La mise en place du respect des conditions sanitaires imposées par les autorités ne permet pas à l’Opéra de Toulon d’ouvrir, pour l’instant. Par ailleurs, l’opéra est susceptible de modifier dates et formats des spectacles en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Plus d’info sur operadetoulon.fr.