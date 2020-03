Opération de solidarité nationale : AlloVoisins supprime ses commissions sur les transactions pour faciliter l’entraide entre particuliers

À propos d’AlloVoisins

AlloVoisins est une start-up nantaise créée en 2013 par Édouard Dumortier, Charles Cabillic et Ronan Le Moal. Animée au quotidien par une équipe jeune et déterminée, AlloVoisins promeut un nouveau mode de consommation plus économique, plus responsable et plus convivial. AlloVoisins se positionne comme le coup de pouce qui améliore le quotidien des Français et qui favorise le lien social à l’échelle des quartiers et même des villes. De la simple demande de dépannage aux travaux plus complexes en passant par la location d’un objet du quotidien, AlloVoisins permet en quelques minutes d’activer l’ensemble des utilisateurs particuliers et professionnels à proximité susceptibles de répondre à un besoin.