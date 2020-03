Orchestre Philharmonique de Marseille - La musique est la plus forte…

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Orchestre Philharmonique de Marseille - La musique est la plus (...)

Orchestre de Marseille ©VDM

En ces temps de confinement, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Marseille ont décidé d’offrir, chaque jour, une évasion musicale à celles et ceux qui le désirent. Depuis leur domicile, où ils sont eux aussi confinés, ces instrumentistes délivrent quelques petites « pastilles harmoniques » délicates et délicieuses pour illuminer à leur manière un quotidien des plus gris. Cheffe d’orchestre, violonistes, bassonistes, contrebassistes ou trombonistes, harpistes, altistes, violoncellistes ou trompettistes, la liste n’étant pas exhaustive, tous vous donnent rendez vous sur les facebook de l’Orchestre Philharmonique de Marseille et de l’Opéra de Marseille ou vous pouvez vous rendre, tout simplement pour écouter de la musique sans avoir à endurer des conversations de comptoir du café du commerce (même fermé les conversations se poursuivent) et subir les élucubrations de penseurs, philosophes et autres devins qui peuplent les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous ces artistes en ayant hâte de les retrouver rapidement dans une salle…

Michel EGEA