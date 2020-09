Ordre des experts-comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur : relance, congrès, invitation à monter dans le Wagon du numérique, la rentrée est dense pour la profession

Accueil > Provence > Economie > Ordre des experts-comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur : relance, congrès, (...)

Lionel Canesi, président du Conseil de l’Ordre des experts-comptables Marseille-Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo archives Destimed)

Lionel Canesi, le président de l’Ordre des experts-comptables Provence-Alpes Côte d’Azur vient d’annoncer la tenue d’un congrès régional les 10 et 11 septembre à Mandelieu-La-Napoule (06). La thématique choisie cette année est dédiée à l’humain et au numérique. « La situation sanitaire nous a rappelé les deux piliers de notre profession : la proximité et les relations de confiance que nous entretenons avec les chefs d’entreprise. Les crises agissent souvent comme des révélateurs. Celle-ci a prouvé que nos clients avaient le "réflexe expert-comptable". Mais parallèlement, cette période inédite, marquée par le télétravail, les échanges de données électroniques, la banalisation des visioconférences, a plus que jamais démontré notre dépendance à l’univers numérique », souligne Lionel Canesi qui ajoute : « Ne pas s’emparer des enjeux numériques, c’est prendre le risque d’être écartés par de nouveaux acteurs. Les experts-comptables français sont trop longtemps restés dans l’inaction, il est temps d’agir et de passer des paroles aux actes. Il faut aller plus loin et plus vite. Il faut surtout y aller ensemble. L’équilibre subtil entre le numérique et l’humain. Voilà un thème essentiel qui méritait d’être placé au centre de nos débats cette année ». Un thème qui a certes pris encore plus d’importance avec le confinement. Mais, précise le président : « Le thème n’a pas été choisi en raison de cette crise, il a été arrêté voilà plusieurs mois car c’est bien une question centrale pour le devenir de notre profession ». Et Lionel Canesi n’entend pas en rester à des propos de congrès, ainsi, avec Mathieu Bonfils du "Wagon Marseille", il a annoncé le partenariat avec cette structure pour former les professionnels du chiffre à la Data science.

Le numérique pour devenir des experts augmentés »

« Le numérique est au centre de notre congrès régional car il représente une formidable chance pour nous permettre de devenir des experts augmentés. Il peut nous éviter d’une part des tâches chronophages et, d’autre part, nous permettre de donner des informations encore plus pertinentes à nos clients et encore plus rapidement », assure Lionel Canesi qui se félicite -il s’agit d’une première- de la présence de deux membres du gouvernement au salon : Olivia Grégoire, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable qui intervient sur le Plan "France relance" et débattra notamment avec Roland Gomez, le président de la CCIR Sud, Alain Gargani, président de la CPME Sud et Bernard Kleynhoff, élu régional et président de RisingSud. Sera également présente, Sarah El Haïry , la Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, qui sera la marraine de la promotion 2020 d’experts-comptables.

Lionel Canesi en vient au Plan "France relance : « Il y a un choc de l’offre, un cap clair : l’écologie, une priorité : l’emploi des jeunes et, une volonté affichée de réindustrialiser le pays. Tout cela est positif. Après, on entend le gouvernement beaucoup parler des PME-TPE mais jusqu’à présent on ne voit pas grand chose pour elles et il n’y a rien en faveur d’un choc de consommation, un choc qui ne peut venir qu’avec une confiance qui, aujourd’hui, n’est pas au rendez-vous. Pourtant nous n’avons de cesse de faire passer le message que les Français épargnent, à un taux ridiculement bas, qui ne peut les satisfaire. Cet argent pourrait favoriser la relance si l’épargne pouvait bénéficier aux enfants, aux petits-enfants. Il y a eu des mesures, mais elles sont trop restrictives ». Lionel Canesi ne manque pas, à ce propos, de rappeler les dix propositions formulées par le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Marseille-Sud. Il en vient à la sortie du Prêt Garantie par l’État (PGE) : « Il a été l’arme massive pour sauver l’économie. Concernant sa sortie nous avons proposé un échelonnement du remboursement jusqu’à sept ans et 10 ans pour les entreprises qui le souhaitent. Je pense notamment aux PME. En plus l’État ne prend pas beaucoup de risques, ce sont les banques qui ont prêté 160 milliards. Et, de toute façon, aujourd’hui les entreprises ont besoin de chiffre d’affaires, pas de nouveaux dossiers ».

« Nul besoin d’être expert en mathématiques pour s’emparer du sujet Data »

Puis d’en venir au partenariat avec le Wagon. « C’est une première en France », se réjouit Mathieu Bonfils qui indique : « Nous proposons un parcours de formation qui permettra une montée en compétence rapide sur les sujets de la Data et, dans le même temps de la démystifier ». « Nul besoin d’être expert en mathématiques, insiste-t-il, pour s’emparer du sujet Data. Nul besoin non plus d’avoir un doctorat en informatique. Enfin, la profession ne doit pas oublier que son expertise métier est irremplaçable. A partir de là nous pouvons donner des outils utiles aux experts ». Ainsi, le 1er octobre, à 17 heures, au Wagon se tiendra une conférence sur le futur des métiers de l’expertise comptable en présence de Lionel Canesi et Louis Chavane, cofondateur du Wagon Marseille et expert Data qui présenteront les enjeux de la Data pour les métiers de l’expertise comptable. Une formation de 6 jours est également proposé. Lionel Canesi signale : « L’Ordre, pour la première année, prend en charge 3 000 euros sur les 4 000 que coûte la formation. Le Wagon propose de développer les compétences en programmation pour automatiser des tâches et analyser des données comptables et financières ». Et, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une formation intensive de 9 semaines sera également proposée.

Michel CAIRE